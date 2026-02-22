VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat

Milano Cortina olümpiamängude viimasel päeval on jäänud pidada veel üks suusasõit, kui maailma parimad naised asuvad 50 km klassikadistantsile. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets ning reporteriks on Johannes Vedru.

Viimased Eesti sportlased, kes taliolümpial võistlustulle asuvad, on Kaidy Kaasiku (stardinumber 25) ja õde Keidy (30) ning Teesi Tuul (36). Kokku on stardinimekirjas 45 võistlejat.

Varasemaid olümpiamedaliste on pühapäeval rajal kolm: 2018. aastal Pyeongchangis suusamaratoni hõbeda võitnud soomlanna Krista Pärmakoski, neli aastat tagasi Pekingis hõbedale tulnud ameeriklanna Jessie Diggins ja samal võistlusel pronksi saanud soomlanna Kerttu Niskanen.

Rootsi võimalused olümpial veel medalilisa teenida said pühapäeva hommikul valusa hoobi, sest kaks kulda võitnud Frida Karlsson ja klassikasprindis hõbeda pälvinud Jonna Sundling pidid sõidu haigestumise tõttu vahele jätma.

Rootsi naistele meeldiks kindlasti seljatada ka norralannad, kes kasutasid teatesõidus Anderssoni ebaõnne ära ja teenisid olümpiavõidu. Kõik neli teatesõidu olümpiavõitjat - Kristin Austgulen Fosnäs, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng - lähevad suusamaratonil rajale.