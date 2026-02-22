X!

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat

OM2026
{{1771743000000 | amCalendar}}
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude viimasel päeval on jäänud pidada veel üks suusasõit, kui maailma parimad naised asuvad 50 km klassikadistantsile. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets ning reporteriks on Johannes Vedru.

Viimased Eesti sportlased, kes taliolümpial võistlustulle asuvad, on Kaidy Kaasiku (stardinumber 25) ja õde Keidy (30) ning Teesi Tuul (36). Kokku on stardinimekirjas 45 võistlejat.

Varasemaid olümpiamedaliste on pühapäeval rajal kolm: 2018. aastal Pyeongchangis suusamaratoni hõbeda võitnud soomlanna Krista Pärmakoski, neli aastat tagasi Pekingis hõbedale tulnud ameeriklanna Jessie Diggins ja samal võistlusel pronksi saanud soomlanna Kerttu Niskanen.

Rootsi võimalused olümpial veel medalilisa teenida said pühapäeva hommikul valusa hoobi, sest kaks kulda võitnud Frida Karlsson ja klassikasprindis hõbeda pälvinud Jonna Sundling pidid sõidu haigestumise tõttu vahele jätma.

Rootsi naistele meeldiks kindlasti seljatada ka norralannad, kes kasutasid teatesõidus Anderssoni ebaõnne ära ja teenisid olümpiavõidu. Kõik neli teatesõidu olümpiavõitjat - Kristin Austgulen Fosnäs, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng - lähevad suusamaratonil rajale.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:55

TÄNA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

sport.err.ee värsked uudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:55

TÄNA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

07:55

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:08

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo