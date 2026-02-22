X!

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

Jäähoki
Narva PSK - Kohtla-Järve HC Everest, 21.02.2026.
Vaata galeriid
33 pilti
Jäähoki

Laupäeval said Eesti jäähokimeistrivõistlustel koduseinte toel võidu Narva PSK ja Tartu Välk 494. Mängu vaatas Narvas 764 ja Tartus 317 pealtvaatajat.

Narva PSK alistas Kohtla-Järve HC Everesti 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) ja sellega kindlustasid narvalased endale põhiturniiri võidu. Max Välja lõi kolm väravat, Nikita Kirillov lõi kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu.

Tiitlikaitsja Tartu Välk 494 oli Tallinna HC Vipersist parem 11:2 (4:2, 2:0, 5:0). Vassili Titarenko kogus koguni kaheksa (1+7) resultatiivsuspunkti.

Põhiturniiri viimases kohtumises on pühapäeval vastamisi Narva PSK ja Kohtla-Järve Viru Sputnik.

Selle mängu tulemusest hoolimata on poolfinaalpaarid selgunud. Narva PSK (28 punkti) kohtub Kohtla-Järve HC Everestiga (25) ja SK Viru Sputnik (25) on vastamisi Välk 494-ga (18). Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kolmes mängus.

Põhiturniiril kõik 16 mängu kaotanud HC Vipers jäi viiendaks ja poolfinaali ei pääsenud.

Toimetaja: Rene Kundla

jäähokiuudised

09:55

TÄNA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga

07:55

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

21.02

USA hokimehed ei jätnud Slovakkiale sõnaõigust Uuendatud

20.02

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil

20.02

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

20.02

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

19.02

Kanada peatreener ei välistanud Crosby osalemist poolfinaalis

19.02

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA

18.02

VIDEO | Vaata Soome tagasituleku väravaid

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali

18.02

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

18.02

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali

18.02

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit

17.02

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:08

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo