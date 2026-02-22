Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

Laupäeval said Eesti jäähokimeistrivõistlustel koduseinte toel võidu Narva PSK ja Tartu Välk 494. Mängu vaatas Narvas 764 ja Tartus 317 pealtvaatajat.

Narva PSK alistas Kohtla-Järve HC Everesti 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) ja sellega kindlustasid narvalased endale põhiturniiri võidu. Max Välja lõi kolm väravat, Nikita Kirillov lõi kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu.

Tiitlikaitsja Tartu Välk 494 oli Tallinna HC Vipersist parem 11:2 (4:2, 2:0, 5:0). Vassili Titarenko kogus koguni kaheksa (1+7) resultatiivsuspunkti.

Põhiturniiri viimases kohtumises on pühapäeval vastamisi Narva PSK ja Kohtla-Järve Viru Sputnik.

Selle mängu tulemusest hoolimata on poolfinaalpaarid selgunud. Narva PSK (28 punkti) kohtub Kohtla-Järve HC Everestiga (25) ja SK Viru Sputnik (25) on vastamisi Välk 494-ga (18). Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kolmes mängus.

Põhiturniiril kõik 16 mängu kaotanud HC Vipers jäi viiendaks ja poolfinaali ei pääsenud.