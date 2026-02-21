Selgusid jalgpalli karikavõistluste veerandfinaalpaarid

A. Le Coq Premium liiga hooaja avaüritusel loositi laupäeval meeskonnad ja naiskonnad, kes lähevad vastamisi karikavõistluste veerandfinaalides.

Meestest tagasid veerandfinaalpääsme Premium liiga klubid Tallinna FC Flora, Paide Linnameeskond, Pärnu JK Vaprus, Viimsi JK, FC Nõmme United ja JK Narva Trans ning esiliigas pallivad Tartu JK Welco ja JK Tallinna Kalev.

Evald Tipneri karikavõistluste 1/4-finaalid:

Pärnu JK Vaprus – Tartu JK Welco

Tallinna FC Flora – FC Nõmme United

Paide Linnameeskond – JK Tallinna Kalev

JK Narva Trans – Viimsi JK

Mängud toimuvad märtsikuus, A. Le Coq Premium liiga 1. ja 2. vooru vahel. Täpsed mängude ajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need tuleva nädala esimeses pooles.

Naiste kaheksandikfinaalides näitasid parimat minekut ja tagasid endale pääsme veerandfinaali FC Elva, Paide Linnanaiskond, Tallinna FC Flora duubelnaiskond ja Viimsi JK.

Meistriliiga 2024. aasta hooaja paremusjärjestuse alusel pääsesid otse edasi Tallina FC Flora, Saku Sporting ja Tartu JK Tammeka. Kuna JK Tabasalu naiskonda, kellel oleks olnud otsepääs veerandfinaali, enam ei eksisteeri, pääses loosi tulemusel ilma mänguta poolfinaali Viimsi JK.

Naiste karikavõistluste veerandfinaalide paarid:

Tallinna FC Flora II – FC Elva

Saku Sporting – Tallinna FC Flora

Paide Linnanaiskond – Tartu JK Tammeka