Igihaljas Milner võttis rekordi enda nimele

James Milner
James Milner Autor/allikas: SCANPIX/PA
Brighton & Hove Albioni poolkaitsjast James Milnerist sai laupäeval Inglismaa jalgpalli Premier League'is enim mänge pidanud jalgpallur.

Aasta alguses 40. sünnipäeva tähistanud Milner käis kümme päeva tagasi Brightoni eest väljakul liigamängus Aston Villa vastu, millega jõudis Premier League'is 654 matšini ehk samale pulgale seni rekordit oma nimel hoidnud Gareth Barryga.

Laupäeval kuulus Milner Brightoni algkoosseisu mängus Brentfordi vastu ehk saab rekordi ainuomanikuks. Lisaks Brightonile on Milner Premier League'is esindanud Leeds Unitedit, Newcastle Unitedit, Manchester Cityt ja Liverpooli.

"Teda on keeruline ühe sõna või lausega iseloomustada. Ta on eeskujuks nii väljakul kui sealt eemal," rääkis Milnerist seitse aastat noorem Brightoni peatreener Fabian Hürzeler enne kohtumise algust BBC-le. "Ta annab iga päev endast nii palju ja pole kunagi täielikult rahul. Ta saab meile jälle tõestada, miks rekord tema nimel on," lisas sakslane.

Inglismaa liigades on kõige rohkem mänge pidanud endine väravavaht Peter Shilton, kes käis vahemikus 1965-97 platsil 1005 kohtumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

