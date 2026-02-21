X!

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

USA üliõpilasliigas NCAA on üle kogu riigi toimumas konverentsi ujumismeistrivõistlused, mis selgitavad viimased pääsejad märtsikuus toimuvale NCAA meistrivõistlustele. Eesti parim naissportlane Eneli Jefimova ujus võimsa Eesti rekordi ja pälvis taas võidu.

Sügisest NC State ülikoolis tudeeriv Eneli Jefimova pälvis enda karjääri esimese konverentsi meistritiitli, kui oli parim 100 jardi rinnuliujumises. Juba eelringides Eesti rekordi 57,39 ujunud Jefimova oli finaalis täiesti teisest klassist, kirjutab ujumisuudiseid vahendav priitswim.com

Kuigi esimese 50 meetri järel juhtis napilt Iisraeli ujuja Anastasia Gorbenko, siis distantsi teisel poolel näitas 19-aastane eestlanna muljetavaldavat kiirust. Stopper peatus 56,77 peal, mis lisaks alavõidule tähistas ka Georgia Techi basseini tippmarki ja hooaja kiireimat tulemust. Jefimova kohendas päeva jooksul enda rekordit 0,9 sekundiga. 

Eestlanna tulemus 56,77 tähistab NCAA kõigi aegade edetabeli üheksandat tulemust. USA üliõpilasrekord 55,73 kuulub olümpiavõitja Lilly Kingi nimele. Lisaks saavutas Jefimova NC State naiskonnaga viienda koha 4x50 jardi kombineeritud teateujumises. 

Jefimova stardib veel ACC konverentsi meistrivõistlustel veel 200 jardi rinnuliujumises. NCAA meistrivõistlused peetakse 18.-21. märtsini samuti Georgia Techi basseinis. 

Toimetaja: Anders Nõmm

