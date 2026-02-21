X!

TalTech/Nordaid kindlustas sisuliselt põhiturniiri kolmanda koha

Võrkpall
TalTech/Nordaid
TalTech/Nordaid Autor/allikas: Piret Ahman
Võrkpall

Tiitlikaitsja TalTech/Nordaid tegi võrkpalli naiste meistriliiga põhiturniiril suure sammu kolmanda koha suunas, kui tabelisse lisati kolm punkti.

Kodusaalis mänginud TalTech ennast üllatada ei lubanud, jättes tabeli viimase TBD Pharmatech/Kastre geimivõiduta. Võõrustajate kümnest serviässast pooled löönud Maren Mõrd kogus 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) võidumängus 18, Dzintra Lember ja Sigrit Tänav kümme ning Sirli Tänav kaheksa punkti. Lisette Pihor tõi kaotajatele kümme, Susanna Elisabeth Rikand üheksa ning Berit Hiie ja Liisbet Tobre kaheksa punkti, vahendab Volley.ee.

TalTech lahendas avageimis rünnakuid 52- ja teises 54- ning kogu kohtumise kokkuvõttes 47-protsendiliselt. Tartu võistkonna rünnakuefektiivsuseks kujunes 36 protsenti.

Blokis olid võistkonnad võrdsed: mõlemad naiskonnad saavutasid neli blokipunkti. Servil jäid võitjad viiega plussi – viie vea kõrvale kogunes kümme ässa. Kaotajad jäid servil kaheksaga miinusesse, tehes 12 viga ja lüües neli ässa.

Kolmandat kohta hoidev TalTech/Nordaid kogus põhiturniiril 25 ja kaheksandaks jäänud TBD Pharmatech/Kastre kolm punkti. Teoreetiliselt võib TalTechist tõusta mööda Viimsi/Tallinna Ülikool, kuid selleks peavad nad võitma 3:0 tulemusega nii Viljandi Metalli kui BARRUS/Võru Võrkpalliklubi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

