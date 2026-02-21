X!

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

Iluuisutamine
ISU Tallinn Trophy: meeste üksiksõidu lühikava.
ISU Tallinn Trophy: meeste üksiksõidu lühikava. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutamine

Haabersti jäähallis sai alguse iluuisuvõistlus Tallink Hotels Cup ning meeste arvestuses teenis esikoha kodupubliku ees võistlev Arlet Levandi.

Levandi kerkis esimeseks juba lühikavaga, kui kogus 78,08 punkti ning edestas konkurente pea üheksa silmaga. Vabakavas lisas ta veel 154,01 punkti ja saavutas 232,09 punktiga võidu. Teise koha saavutas horvaat Jari Kessler (208,38 p) ning pjedestaalile mahtus veel Monaco sportlane Davide Lewton Brain (199,83 p).

Nataly Langerbaur läks vabakavale vastu kolmandalt kohalt, aga lisas lühikavas kogutud 59,18 punktile veel 109,73 silma ning kerkis 168,91 punktiga kokkuvõttes teiseks. Võit läks soomlannale Olivia Liskole, kes kogus 171,54 punkti, pjedestaalile sai veel astuda rootslanna Josefin Taljegard (167,32 p).

Kristina Lisovskaja (161,13 p) jäi esikolmikust veidi enam kui kuue punkti kaugusele, sinna vahele mahtus veel rootslanna Anita Östlund (165,85 p).

Naisjuunioride seas võidutses nii lühi- kui ka vabakavas esikoha saanud Sofia Nekrassova 167,72 punktiga. Medali said veel slovakitar Olivia Lengyelova (160,53 p) ja soomlanna Venla Sinisalo (154,12 p), Marta Helena Prangel (154,12 p) sai kodusel võistlusel neljanda koha.

Ilya Nesterov sai kodupubliku ees meesjuunioride seas 158,64 punktiga viienda koha, pjedestaalil oli Yanhao Li (215,27 p), Nikita Sheiko (187,61 p) ja Edward Solovyov (173,10 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

