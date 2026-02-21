Mihkels sai AÜE velotuuril koha esikümnes

Siledal etapil, mis viis velotuuri Dubai Al Mamzari pargist Hamdan Bin Mohammedi ülikooli juurde, võidutses Milan ajaga kolm tundi, 33 minutit ja 18 sekundit. Sama aja said kirja veel 22 meest, esikolmikusse mahtusid veel norralane Erlend Blikra (Uno-X Mobility) ja itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

Esikümnesse mahtus ka eestlane Mihkels, kes ületas joone üheksandana. Tegemist on tema parima tulemusega AÜE velotuuril, avaetapil sai ta 16. koha.

Üldliidrina jätkab itaallane Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), kes edestab Isaac Del Torot (UAE Team Emirates - XRG) 21 sekundiga ning Harold Tejadat (XDS Astana Team) täpselt minutiga. Mihkels läheb kuuendale etapile üldarvestuses 78. kohaga (+15.36).

Velotuuri kuues etapp (Al Ain Museum - Jebel Hafeet; 168 km) on peamiselt sile, aga finiš on kilomeetrise tõusu peal. Viimane etapp toimub pühapäeval.