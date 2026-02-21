X!

Paskotši mäng jäi varakult pooleli, asendaja korjas kiire punase

Maksim Paskotši
Eesti jalgpallikoondislane Maksim Paskotši ja tema tööandja Genti jaoks kujunes reede õhtu nukraks. Meeskond kaotas kodus tabelipõhjas istuvale Cercle Bruggele 0:1 ja eestlane pidi juba 33. minutil vigastuse tõttu platsilt lahkuma.

Kuigi Cercle Brugge läks mängule vastu eelviimaselt ja Gent viiendalt tabelirealt, panid külalised kohe Genti surve alla. Paskotši mäng jäi trauma tõttu katki veidi pärast pooltunni täitumist, avapoolaja lisaminutil lõid külalised aga 1:0 värava, vahendab Soccernet.ee.

Genti elu muutus veel hullemaks 52. minutil, kui Paskotšit asendanud Hatim Essaoubi teenis punase kaardi. Arvulises ülekaalus olles teenis Cercle Brugge veel ka penalti, kuid see jäeti 62. minutil siiski realiseerimata. Kaotusest Gentil aga pääsu polnud, kusjuures lõpuks tegid külalised nende väravale koguni 23 pealelööki.

Liigatabelis on Gent nüüd viies, ent meeskonnad kohtadel neljandast seitsmendani mahuvad vaid mõne punkti sisse ja konkurentidel on selle vooru kohtumine veel pidamata. Järgmises voorus sõidetakse külla Genkile, kes on tabelis praegu ühe punkti ja kahe koha võrra tagapool.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

