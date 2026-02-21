Svitolina sai kolme tunni pikkuse lahingu järel Gauffist jagu

Esmalt läksid poolfinaalis vastamisi ameeriklannad Jessica Pegula (WTA 5.) ja Amanda Anisimova (WTA 6.) ning Anisimova võitis avaseti kindlalt 6:1, aga kogenum Pegula toibus ja viis 6:4 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Seal õnnestus tal seisul 2:1 murda, siis veel 4:1 juhtima minna ja lõpuks 6:3 võiduga finaalipilet realiseerida.

Sellele järgnes aga tõeline põnevusmatš ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 9.) ja ameeriklanna Coco Gauffi (WTA 4.) vahel. Gauff asus avasetis juhtima 3:1, aga Svitolinal õnnestus vastu murda ja seisult 3:4 kolm järjestikuse geimi võita. Teist setti alustas ukrainlanna veel kahe geimivõiduga, aga Gauff leidis vastuse ja tasavägine sett kulmineerus lõppmänguga.

Naised vahetasid Svitolina juhtimisel punkte ja ukrainlanna sai seisul 6:5 matšpalli, aga Gauff tõrjus selle ja sai ise kolm setipalli. Svitolina suutis aga need ise punktiks vormistada ja sai siis lausa kolm võimalust matš lõpetada, aga ei suutnud neid realiseerida. Lõpuks otsustas seti ära Gauff, kes teenis 12:13 kaotusseisust kolm punkti järjest ja teenis pea pooleteise tunniga 7:6 (13) võidu.

Otsustavas setis murdsid naised alustuseks taas üksteise pallingu ja liikusid siis tasavägiselt seisuni 4:4, misjärel võitis Svitolina kaks geimi ja kokkuvõttes 6:4, 6:7 (13), 6:4.

"Ma olen täiesti sõnatu," ütles ukrainlanna pärast kolme tundi ja kuus minutit kestnud lahingut. "Ma proovisin endast kõik anda, nagu homset ei oleks. Väga eriline tunne on jälle finaali saada. Coco on suur võitleja. Ma ootasingi, et ta võitleb end tagasi matši. Ta on võitnud nii palju turniire, aga täna lahkusin mina võitjana."

Dubai turniiri finaal toimub laupäeva õhtul, mõni tund hiljem toimub Dohas ATP 500 kategooria turniir, mille finaalis kohtuvad meeste maailma esireket Carlos Alcaraz ja Arthur Fils (ATP 40.).