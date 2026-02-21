VAATA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel

Viimasel kahel hooajal Euroopa meistriks tulnud ja Milano Cortina olümpial seitsmenda koha saavutanud Niina Petrõkina ja teised iluuisutähed lähevad laupäeval veel korra jääle, et pidada maha võistluste lõppu tähistav galaetendus. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.00, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

21-aastane Petrõkina osales olümpiamängudel esmakordselt ja läks vabakavale vastu kümnendalt kohalt. Kahekordne Euroopa meister esitas otsustaval päeval võrratu vabakava ja saavutas oma olümpiadebüüdil kokkuvõttes seitsmenda koha.

Petrõkinat saab veel korra tähistada traditsioonilisel galaetendusel, mille jaoks on loodud eriline tangokava. Sama kava esitas ta ka EM-il, aga lühikese ajaga oli vaja leida kolm meesiluuisutajat. "Ideid on, pean täna läbirääkimisi pidama hakkama. [Laupäeval] õhtul näete, kes valituks osutusid," ütles Petrõkina salapäraselt ERR-ile.

Petrõkina astub Milanos viimast korda jääle Eesti aja järgi kell 22.22.

Laupäeval kavas oleval galaetendusel osaleb kokku seitse nais- ja meesüksiksõitjat, viis paarissõidupaari ja kuus jäätantsupaari. Nende hulgas on üksiksõidu olümpiavõitjad Alysa Liu ja Mihhail Šaidorov, paarissõidu olümpiavõitjad Riku Miura ja Ryuichi Kihara ning jäätantsus võidutsenud Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron.