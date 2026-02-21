TÄNA OTSE | Laskesuusatamises on jäänud jagada veel üks medalikomplekt

Milano Cortina taliolümpia laskesuusatamise programm saab laupäeval lõpu, kui toimub naiste 12,5 km ühisstardist sõit. Kui keegi peaks võistlusest loobuma, pääseb rajale ka esimene varuvõistleja Susan Külm. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, reporteriks on Ivar Lepik.

Milano Cortina olümpia viimasele laskesuusavõistlusele saavad esimesest reast lähte prantslanna Julia Simon, norralanna Maren Kirkeeide ja itaallanna Lisa Vittozzi. Kõik kolm on tänavusel olümpial ühel individuaaldistantsil võidutsenud, Kirkeeidel on ette näidata lisaks sprindisõidu kullale ka jälitussõidu hõbe. Simon võitis tavadistantsi ja Vittozzi oli jälituses Kirkeeide ees.

Kõrgetasemelises sõidus stardivad teisest reast prantslannad Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja bulgaarlanna Lora Hristova. Nende seljataga on soomlanna Suvi Minkkinen ja rootslannad Anna Magnusson ning Hanna Öberg, õde Elvira kannab stardinumbrit 10.

Saksamaa täht Franziska Preuss teatas reedel, et ühisstardist sõit jääb tema suurepärase karjääri viimaseks stardiks. Sakslanna saab lähte viiendast reast ning kannab numbrit 13.

On võimalus, et rajal näeb ka esimese varuna kirjas olevat Susan Külma. Selleks peab aga keegi 30 naisest stardist loobuma.