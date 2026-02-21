Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu

Ühisstardist sõitu dikteerisid esialgu prantslannad: Milano Cortina olümpial juba kolm medalit võitnud Julia Simon juhtis pärast esimest ja teist lasketiiru, kolmanda tiiru järel oli liidriks kerkinud aga Oceane Michelon. Ta jõudis otsustavasse lasketiiru konkurentidest mõni sekund varem, aga prantslanna jättis lumesajus ühe märgi püsti.

Tema asemel kerkis liidriks hoopis tšehhitar Tereza Vobornikova, teisena läks rajale rootslanna Anna Magnusson ja Micheloni ees oli veel Simon.

Michelon ei andnud aga alla ning tegi viimasetel kilomeetritel tõeliselt vägeva sõidu ja teenis kahe möödalasu ning ajaga 37.18,1 oma teise olümpiakulla. Lisaks tuli ta Milano Cortina olümpial kullale naiste teatesõidus, sprindisõidus saavutas ta hõbeda.

Prantsusmaa naised teenisid lõpuks kaksikvõidu, ühe märgi püsti jätnud Simon kaotas Michelonile 6,6 sekundiga. Samuti ühe korra tiirus eksinud Vobornikova võitis karjääri esimese olümpiamedali, kaotades Michelonile 7,4 ja Simonile vaid 0,8 sekundiga.

Esimesena jäi esikolmikust välja Magnusson (0; +26,6), minuti sisse mahtusid veel karjääri viimase sõidu teinud itaallanna Dorothea Wierer (2; +30,0), rootslanna Elvira Öberg (1; +31,9), sakslanna Vanessa Voigt (1; +36,2), norralanna Karoline Offigstad Knotten (2; +43,8) ja austerlanna Anna Andexer (1; +59,2).

Lisaks Wiererile tõmbas selle sõiduga oma karjäärile joone alla ka sakslanna Franziska Preuss, kes saavutas 28. koha (7; +3.32,4).

Enne võistlust:

Milano Cortina olümpia viimasele laskesuusavõistlusele saavad esimesest reast lähte prantslanna Julia Simon, norralanna Maren Kirkeeide ja itaallanna Lisa Vittozzi. Kõik kolm on tänavusel olümpial ühel individuaaldistantsil võidutsenud, Kirkeeidel on ette näidata lisaks sprindisõidu kullale ka jälitussõidu hõbe. Simon võitis tavadistantsi ja Vittozzi oli jälituses Kirkeeide ees.

Kõrgetasemelises sõidus stardivad teisest reast prantslannad Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja bulgaarlanna Lora Hristova. Nende seljataga on soomlanna Suvi Minkkinen ja rootslannad Anna Magnusson ning Hanna Öberg, õde Elvira kannab stardinumbrit 10.

Saksamaa täht Franziska Preuss teatas reedel, et ühisstardist sõit jääb tema suurepärase karjääri viimaseks stardiks. Sakslanna saab lähte viiendast reast ning kannab numbrit 13.

Esimese varuvõistlejana oli nimekirjas ka Susan Külm, aga keegi 30 võistlejast viimasest võistlusest ei loobunud ja eestlanna peale ei pääse.