TÄNA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus?

Laupäeval toimub Milano Cortina olümpial meeste suusamaraton, milles osalevad ka Alvar Johannes Alev ning Martin Himma.

50 km klassikadistantsis on stardinimekirjas 65 meest, numbrit üks kannab Norra täht Johannes Hösflot Kläbo, kellest on juba Milano Cortina olümpial saanud läbi aegade kõige võidukam murdmaasuusataja. 29-aastasel Kläbol on laupäeval võimalus teha midagi tõeliselt erakordset: ta on võitnud kõik viis seni toimunud meeste võistlust ja saaks suusamaratoniga teha kuuest kuus.

Kläbo on võitnud oma karjääri jooksul kümme olümpiakulda ja kokku 12 medalit, olümpiavõitude osas on temast võidukam olnud vaid USA ujumislegend Michael Phelps, kes võitis 2008. aastal Pekingi olümpial kõik kaheksa võistlust. Ameeriklasele olümpiavõitudega järele jõudmine jääb aga tulevikuks, sest Phelpsi kaela riputati kokku 23 kuldmedalit.

Kläbol on laupäevasel suusamaratonil aga vingeid konkurente, eesotsas kaasmaalaste Harald Östberg Amundseni, Martin Löwström Nyengeti ja Emil Iverseniga. Prantslane Mathis Desloges on võitnud Milano Cortina mängudel kolm hõbedat ja ihkab samuti Kläbo ees üht võitu.

Eestlastest asuvad rajale Alvar Johannes Alev (number 22) ja Martin Himma (33).