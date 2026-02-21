X!

TÄNA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus?

OM2026
OM2026

Laupäeval toimub Milano Cortina olümpial meeste suusamaraton, milles osalevad ka Alvar Johannes Alev ning Martin Himma. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Christopher Kalev, reporter on Johannes Vedru.

50 km klassikadistantsis on stardinimekirjas 65 meest, numbrit üks kannab Norra täht Johannes Hösflot Kläbo, kellest on juba Milano Cortina olümpial saanud läbi aegade kõige võidukam murdmaasuusataja. 29-aastasel Kläbol on laupäeval võimalus teha midagi tõeliselt erakordset: ta on võitnud kõik viis seni toimunud meeste võistlust ja saaks suusamaratoniga teha kuuest kuus.

Kläbo on võitnud oma karjääri jooksul kümme olümpiakulda ja kokku 12 medalit, olümpiavõitude osas on temast võidukam olnud vaid USA ujumislegend Michael Phelps, kes võitis 2008. aastal Pekingi olümpial kõik kaheksa võistlust. Ameeriklasele olümpiavõitudega järele jõudmine jääb aga tulevikuks, sest Phelpsi kaela riputati kokku 23 kuldmedalit.

Kläbol on laupäevasel suusamaratonil aga vingeid konkurente, eesotsas kaasmaalaste Harald Östberg Amundseni, Martin Löwström Nyengeti ja Emil Iverseniga. Prantslane Mathis Desloges on võitnud Milano Cortina mängudel kolm hõbedat ja ihkab samuti Kläbo ees üht võitu.

Eestlastest asuvad rajale Alvar Johannes Alev (number 22) ja Martin Himma (33).

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

10:50

TÄNA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel

10:15

TÄNA OTSE | Kes lõpetab Livigno suusarennis kuldmedaliga?

09:04

FOTOD | Eestlased tähistasid Livignos Henry Sildaru olümpiamedalit

08:30

TÄNA OTSE | Laskesuusatamises on jäänud jagada veel üks medalikomplekt

08:05

TÄNA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus?

00:43

USA hokimehed ei jätnud Slovakkiale sõnaõigust Uuendatud

00:11

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

sport.err.ee värsked uudised

10:50

TÄNA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel

10:15

TÄNA OTSE | Kes lõpetab Livigno suusarennis kuldmedaliga?

09:42

Svitolina sai kolme tunni pikkuse lahingu järel Gauffist jagu

09:04

FOTOD | Eestlased tähistasid Livignos Henry Sildaru olümpiamedalit

08:30

TÄNA OTSE | Laskesuusatamises on jäänud jagada veel üks medalikomplekt

08:05

TÄNA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus?

00:43

USA hokimehed ei jätnud Slovakkiale sõnaõigust Uuendatud

00:11

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

ETV spordisaade, 20. veebruar

20.02

VAATA | Henry Sildaru sai kaela hõbedase autasu

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo