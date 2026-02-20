Malõgina langes välja ka paarismängus

X!

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina ja tema šveitslasest paariline Susan Bandecchi jäid Altenkircheni W75 turniiril pidama veerandfinaali.

Malõgina ja Bandecchi alistasid avaringis Tšehhi-Itaalia duo Julie Struplova ja Martina Colmegna 6:4, 6:2, aga pidid reedel tunnistama Saksamaa paari Tessa Johanna Brockmann ja Nastasja Schunki 6:3, 6:3 paremust. Malõgina ja Bandecchi läksid teises setis murdega 3:2 juhtima, kuid kaotasid seejärel neli geimi järjest.

Üksikmängus langes Malõgina välja avaringis, kui alistus kaks tundi ja kümme minutit kestnud mängus Alina Granwehrile 4:6, 6:2, 3:6.

Toimetaja: Henrik Laever

üles
