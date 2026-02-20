Võrkpalli Balti liigas selgusid kõik poolfinalistid

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas on selged kõik neli poolfinalisti, kui neljapäeval tagasid koha nelja seas Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Robežsardze/RSU.

Võru Barrus oli neljapäeval toimunud põnevusmängus 3:2 (25:27, 25:12, 21:25, 26:24, 15:11) üle Selver x TalTechist. Kuna avakohtumine oli võidetud 3:1, tagati ka koht poolfinaalis, vahendab Volley.ee.

Oma võimalus võita oli ka Selveri meeskonnal, kellel oli matšpall kasutada neljandas geimis. Otsustavas viiendas vaatuses käis eduseis käest-kätte, pooli vahetati Tallinna klubi 8:6 eduseisus, ent õige pea oli 12:10 peal Lõuna-Eesti klubi, kes suutis lõpuks 15:11 geimi võita.

Oliver Lüütsepa juhendatava Barruse edukaim oli 24 punktiga (+11) Renato Santos, Kyle Wilson lisas 20 punkti (+8) ja Henri Treial tõi 15 silma (+13). Võru vastuvõtt oli 52 protsenti, rünnakuid lahendati 49-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 14 korral (viis blokki sai kirja Mattias Rahuoja) ja servil löödi kuus ässa ja eksiti 11 pallingul.

Selveri resultatiivseim oli 22 punkti (+8) toonud ja viis serviässa löönud Kaur Erik Kais, Andres Jefanov panustas 16 (+3) ning Andri Aganits 13 punkti (+12). Selver x TalTechi vastuvõtt oli 53 prosenti ja rünnak 42 protsenti, blokist saadi 11 punkti (viis blokki sai kirja Mihkel Varblane) ja servilt seitse punkti (15 viga).

Lisaks kohtusid neljapäeval teist korda Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ning Robežsardze/RSU ning 3:1 jäi peale RSU, kes tagas sellega ka koha poolfinaalis, sest avamängu võitis Riia klubi sama tulemusega. Nii on kõik poolfinalistid selgunud, sest Pärnu Võrkpalliklubi tagas põhiturniiri võiduga koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev.

Pärnu kohtub poolfinaalis Võru Barrusega. Teises poolfinaalis kohtuvad Tartu Bigbank ja Robežsardze/RSU. Poolfinaalidega tehakse algust 25. veebruaril.