VAATA OTSE | Kas Soome suudab Kanada vastu eduseisust kinni hoida?

OM2026
OM2026

Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia jäähoki meeste poolfinaalist Kanada - Soome. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Soome asus kohtumist juhtima kolm minutit enne avakolmandiku lõppu, kui Sebastian Aho võitis lahtiviske, misjärel viskas litri vähemuses mänginud Kanada võrku Mikko Rantanen. Mõlemad meeskonnad sooritasid esimesel kolmandikul kaheksa pealeviset.

Teise kolmandiku alguses suurendas eduseisu kaheväravaliseks Erik Haula, kes pääses Kanada kaitseliini taha ja mängis üks-ühele olukorras üle vastaste puurivahi Jordan Binningtoni. Seejärel sai oma mängu paremini käima ka Kanada ning 15. minutil viskas ühe värava tagasi Sam Reinhart. Kanada tegi sel perioodil 14 pealeviset, Soome vaid kolm.

Uudis täieneb jooksvalt.

Enne mängu:

Kanada jäähokikoondis läbis A-alagrupi täiseduga ja tagas otsepääsme veerandfinaali. Kolmes esimeses mängus saadi jagu Tšehhist 5:0, Šveitsist 5:1 ja Prantsusmaast 10:2.

Veerandfinaalis mindi uuesti vastamisi Tšehhiga ja see kohtumine kujunes juba keerulisemaks. Kanada ei olnud kaugel väljalangemisest, aga suutis siiski lisaajal 4:3 võita.

Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud Soome jäähokikoondis alustas turniiri B-alagrupis 1:4 kaotusega Slovakkiale, aga suutis seejärel alistada Rootsi 4:1 ja Itaalia koguni 11:0.

Parima teise koha omanikuna pääseti otse veerandfinaali, kus saadi raske 3:2 lisaajavõit Šveitsi üle.

Toimetaja: ERR Sport

