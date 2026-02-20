X!

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis

OM2026
{{1771568160000 | amCalendar}}
OM2026

Täna kell 20.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia freestyle-suusatamise meeste rennisõidu finaalist. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter on Debora Saarnak.

Henry Sildaru pääses kvalifikatsioonist kolmanda tulemusega edasi. Esimene laskumine välja ei tulnud, aga teisel teenis Sildaru 88,00 punkti, mis tagas koha lõppvõistlusel tosina parema hulgas.

"Eks hüppeid, kus juurde panna, on. Finaalis läheme neid kindlasti proovima," lausus ta ERR-ile. "Aga teiseks sõiduks võtsime natuke lihtsamaks kolmanda hüppe, et oleks võib-olla natuke lihtsam oma sõit ära teha."

Eelvõistluse parima sõidu tegi kanadalane Brendan Mackay (92,75 punkti) ja Sildarut edestas ka ameeriklane Nick Goepper (90,00). Üllatuslikult ei pääsenud tosina parema sekka mullune maailmameister ja MK-sarja üldliider Finley Melville Ives (Uus-Meremaa), kelle mõlemad sõidud ebaõnnestusid.

Enne kvalifikatsiooni

Algselt neljapäeval toimuma pidanud, aga ilmaolude tõttu päeva võrra edasi lükatud võistlusel stardib 25 osaleja hulgas ka eestlane Henry Sildaru. Kvalifikatsioonist tagab koha lõppvõistlusel tosin paremat.

19-aastane Sildaru on sel hooajal osalenud ühel rennisõidu MK-etapil, saades Ameerika Ühendriikides Buttermilkis 11. koha. Hooaeg varem oli ta MK-etappidel 12. ja 17., aga maailmameistrivõistlustel koguni kuues.

Milano Cortina olümpiamängudel on Sildaru jaoks tegemist kolmanda alaga: pargisõidus sai ta 21. ja Big Air hüpetes 22. koha ehk kummalgi juhul edasi lõppvõistlusele ei pääsenud.

Reedese võistlusega kõige suurem favoriit on kohe esimesena laskuv Uus-Meremaa suusataja Finley Melville Ives, aga kõrgeks loetakse ka ameeriklaste Alex Ferreira ja Nick Goepperi võimalusi.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

14:31

VAATA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu? Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

12:41

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

11:33

VIDEO | Huntkoerad püüavad olümpial pilke

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

sport.err.ee värsked uudised

14:31

VAATA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu? Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

12:41

Koitmaa võimalikust USA - Kanada finaalist: seal on kindlasti pinged õhus

11:33

VIDEO | Huntkoerad püüavad olümpial pilke

11:15

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri teise finalisti selgitavad USA ja Slovakkia

10:55

TÄNA OTSE | Meeste hokiturniiri esimese finalisti selgitavad Kanada ja Soome

10:15

Olümpiarajale jooksnud huntkoera elab Eestiski paarkümmend isendit

09:51

TÄNA OTSE | 1500 meetris on oodata sprinterite ja distantsisõitjate mõõduvõttu

09:26

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo