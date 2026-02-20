TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis

Täna kell 20.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia freestyle-suusatamise meeste rennisõidu finaalist. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter on Debora Saarnak.

Henry Sildaru pääses kvalifikatsioonist kolmanda tulemusega edasi. Esimene laskumine välja ei tulnud, aga teisel teenis Sildaru 88,00 punkti, mis tagas koha lõppvõistlusel tosina parema hulgas.

"Eks hüppeid, kus juurde panna, on. Finaalis läheme neid kindlasti proovima," lausus ta ERR-ile. "Aga teiseks sõiduks võtsime natuke lihtsamaks kolmanda hüppe, et oleks võib-olla natuke lihtsam oma sõit ära teha."

Eelvõistluse parima sõidu tegi kanadalane Brendan Mackay (92,75 punkti) ja Sildarut edestas ka ameeriklane Nick Goepper (90,00). Üllatuslikult ei pääsenud tosina parema sekka mullune maailmameister ja MK-sarja üldliider Finley Melville Ives (Uus-Meremaa), kelle mõlemad sõidud ebaõnnestusid.

Enne kvalifikatsiooni

Algselt neljapäeval toimuma pidanud, aga ilmaolude tõttu päeva võrra edasi lükatud võistlusel stardib 25 osaleja hulgas ka eestlane Henry Sildaru. Kvalifikatsioonist tagab koha lõppvõistlusel tosin paremat.

19-aastane Sildaru on sel hooajal osalenud ühel rennisõidu MK-etapil, saades Ameerika Ühendriikides Buttermilkis 11. koha. Hooaeg varem oli ta MK-etappidel 12. ja 17., aga maailmameistrivõistlustel koguni kuues.

Milano Cortina olümpiamängudel on Sildaru jaoks tegemist kolmanda alaga: pargisõidus sai ta 21. ja Big Air hüpetes 22. koha ehk kummalgi juhul edasi lõppvõistlusele ei pääsenud.

Reedese võistlusega kõige suurem favoriit on kohe esimesena laskuv Uus-Meremaa suusataja Finley Melville Ives, aga kõrgeks loetakse ka ameeriklaste Alex Ferreira ja Nick Goepperi võimalusi.