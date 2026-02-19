X!

Tartu linna aasta sportlasteks nimetati Aktas ja Zirk

Emma-Melis Aktas (vasakul). Autor/allikas: Tamara Kulumbegashvili/IJF
Tartu linna möödunud aasta naissportlaseks nimetati judoka Emma-Melis Aktas, meessportlaseks ujuja Kregor Zirk.

Teisipäeval Eesti Rahva Muuseumis toimunud Tartu ja Tartumaa spordi tänusündmusel selgusid Tartu linna 2025. aasta spordivaldkonna tegijad seitsmes erinevas kategoorias. Lisaks tunnustusele kaasneb laureaadi tiitliga ka rahaline preemia 2500 eurot.

Aasta naissportlaseks pärjati tubli arengu teinud Emma-Melis Aktas, kes saavutas judo maailmameistrivõistlustel viienda ning U-21 Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha.

Aasta meesportlase tiitli pälvis Kregor Zirk, kes saavutas möödunud aastal lühiraja ujumise Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha ja teateujumise meeskonna koosseisus Eesti rekordiga kaheksanda koha.

Aasta noorsportlsed on jõutõstja Eliise Mikomägi (juunioride MM ja EM 1. koht, vabaklassi maailmarekord) ja judoka Jakob Vares (U21 EM 2. koht). Aasta treeneri tiitli pälvis jõutõstmise treener Peep Päll, kelle juhendamisel on aasta parim noorsportlane Eliise Mikomägi maailma tippu tõusnud.

Aasta võistkonnaks kuulutati nii Eesti meistriliigas kui ka Balti liigas võitmatuks jäänud võrkpallimeeskond Bigbank Tartu. Aasta sporditeo tiitel läks sel korral Tartu Suusaklubi eestvedamisel valminud Embach laskesuusatamise õppetiiru projektile.

 Tartu linnapea Urmas Klaas avaldas oma tervituskõnes siirast tänu, et Tartu linn on tõestanud jätkuvalt end spordi linnana, kus treenivad ja võistlevad rahvusvahelisel tasemel saavutussportlased, toimuvad rahvusvahelised suursündmused ja põnevust ning pinget pakuvad pallimängude võistkonnad. Siin on pühendunud klubid ja treenerid ning tegus kogukond, mille eredamaks näiteks on suusakogukonna poolt eest veetud ja linna ning erasektori kaasatusel valminud Embach laskesuusatiir Tähtvere spordipargis.

Toimetaja: Anders Nõmm

