Serviti jätkas meistriliigas võidulainel

Tabeliliider Põlva Serviti sõitis külla Viimsi/Alexela. Viimsi suutis kodupubliku ees mängu pikalt põnevana hoida, kui 10. minutil oli seis 6:6 ja kolmteist minutit hiljem 14:14. Poolaja lõpuks suutsid Serviti mehed siiski 21:17 ette asuda. Teisel perioodil enam vastaseid lähemale ei lastud ning Sander Sarapuu üheksa ja Hendrik Varuli kuue värava toel võeti 38:29 võit. Otto Karl ja Georg Gustav Kont tabasid Viimsi eest kaheksal korral.

Servitil oli kolmapäevases mängus kaunis hetk, kui platsil käisid isa ja poeg Eston ja Eke Varusk. Mõlemed mehed said ka Serviti postide vahel seista. Tõrjeprotsendilt tegi poeg isale silmad ette, kui Eke näitaja oli 25 ja Estonil 23.

Tapal võõrustas Kaitseväe meeskond Viljandi HC-d. Kohtumine algas võrdsetes toonides, kui esimese poolaja keskpaigas olid tablool endiselt viiginumbrid 8:8. Perioodi lõpus suutsid võõrustajad siiski väikse initsiatiivi haara ning Marten Saare tabamuse järel 16:12 ette rebida. Garderoobist väljusid aga tugevamalt külalised, kes viskasid neli järjestikust väravat ning asusid 17:16 juhtima.

Edasi liiguti kordamööda skoorides ning 55. minutil oli seis taas viigiline 26:26. Siis aga suutis Viljandi kolmel korral järjest värava visata ning mängu lõpu enda kasuks kallutada ja 29:26 võidu võtta. Lõuna-Eesti meeskonna eest sai Serhii Dubovyk kirja üheksa, Andrei Basarab kuus ja Ott Varik viis väravat. Marten Saar tabas Tapa poolel kaheksa korda.

"Alustasime täna hästi, kaitse toimis ja natukene võib ka väravavahti kiita," alustas SK Tapa poolelt Averi Hännile. "Teise poolaja esimestel minutitel lasime vastased järgi. Natukene oli ehk väsimuse märke. Võib vist öelda, et saime sealt omale halva aura peale ning pärast seda enam täielikult taastuda ei suutnud."

Serviti lähim jälitaja Mistra kohtus võõrsil Kehra Horizon Pulp&Paperiga. Kuigi Mistra võttis kaheksandaks minutiks Patrick Padjuse väravast 6:3 eduseisu, siis võõrustajad suutsid kümme minutit hiljem viigistada ja 29. minutiks juba koguni 15:12 ette asuda. Teisel perioodil suutis Mistra kiirelt seisu viigistada ja 40. minutiks juba 20:16 edu haarata.

Kuigi Kehra sai ka veel ühe värava kaugusele, siis sellest paremaks suutelised ei oldud ning Mistra võttis lõpuks napi 28:26 võidu. David Mamporia oli Kehra poolel resultatiivseim kaheksa väravaga. Vigastusest naasnud Karl Roosna sai Mistra eest kirja 10, Arno Vare viis tabamust.

"Meil oli kergeid probleeme keskkaitses," ütles Alvar Soikka Mistra poolelt. "Vastaste joonemängijad olid tihti vabad ning ka vastu ei suutnud õigetel hetkedel minna. Kiidusõnad tuleb täna kindlasti panna teele meie väravavaht Rasmus Otsa poole, kes oli mees õigel kohal."

Tuleval nädalavahetusel peavad Eesti meeskonnad Balti liiga põhiturniiri viimaseid kohtumisi, kui Põlva Serviti ja Viljandi HC sõidavad Lätti ning Mistra Leetu. Meistrisarjas mängivaid meeskondi ootab veidikene pikem paus, kui järgmised matšid peetakse 3. ja 4. märtsil.

Meistriliiga tabeliseis: 1. Serviti 31 punkti, 2. Mistra 23 p, 3. Viljandi 17 p, 4. Kehra 14 p, 5. Tapa 9 p, 6. Viimsi 2 p.