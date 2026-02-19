X!

Sabonist sel hooajal rohkem NBA väljakul ei näe

Korvpall
Domantas Sabonis.
Domantas Sabonis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi Sacramento Kings teatas kolmapäeval, et leedulane Domantas Sabonis peab vigastuse tõttu järelejäänud põhihooaja mängud vahele jätma.

29-aastane Sabonis on põlvevigastusega kimpus olnud juba pikemat aega ja mängis seniajani valuga võideldes. Kuna Kings on hetkel 12 võidu ja 44 kaotusega liiga kõige kehvem meeskond ja play-off'i pääsemine on ebatõenäoline, otsustas Sabonis lõpuks operatsioonile minna.

Kings ei täpsustanud, kui kaua leedulane vigastust ravib, öeldes vaid, et enne treeninglaagri algust hinnatakse tema seisundit uuesti. Kolmel korral NBA tähtede mängul osalenud Sabonis viskas käimasoleval hooajal mängus keskmiselt 15,8 punkti ja hankis 11,4 lauapalli.

Lisaks lõppes hooaeg varakult ka Sabonise tiimikaaslase Zach LaVine'i jaoks, kellele valmistab muret sõrmevigastus. 30-aastane tagamängija viskas sel hooajal keskmiselt 19,2 punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

korvpalliuudised

13:10

Sabonist sel hooajal rohkem NBA väljakul ei näe

18.02

Veesaareta mänginud North Carolina sai kindla kaotuse

17.02

TÜ ja TalTech ei lubanud veerandfinaalis end üllatada

17.02

Keila Coolbet üllatas veerandfinaalis Pärnut, Kalev/Cramole kindel võit

16.02

Tartu Ülikool Maks & Moorits palkas mänedžeriks Marek Doronini

16.02

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

15.02

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

15.02

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

14.02

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

14.02

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

13.02

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

12.02

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

12.02

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

11.02

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11.02

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

videod

sport.err.ee uudised

15:16

Johanna Talihärm valiti esimese eestlasena ROK-i sportlaskomisjoni

15:04

Kanada peatreener ei välistanud Crosby osalemist poolfinaalis

14:40

VAATA OTSE | Kas Ilves ja Teder mahuvad esikümnesse? Uuendatud

14:14

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:40

Serviti jätkas meistriliigas võidulainel

13:10

Sabonist sel hooajal rohkem NBA väljakul ei näe

12:30

Jalgpalli Balti turniir toimub taas nelja meeskonna osalusel

12:14

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpial vabakava

11:45

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb olümpial kolmandat korda jääle

11:12

Spordimuuseumi kogud. Eesti ainsa taliparalümpia medalivõitja võistlusnumber

10:44

Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

10:10

Fontanast sai läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud itaallane

09:55

Meeste rennisõidu kvalifikatsioon lükati reedele

08:32

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

08:05

Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

14:40

VAATA OTSE | Kas Ilves ja Teder mahuvad esikümnesse? Uuendatud

18.02

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

18.02

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18.02

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

00:02

VIDEO | Suusatajate kõrval ületas olümpial finišijoone ka huntkoer

18.02

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

00:10

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo