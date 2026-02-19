Sabonist sel hooajal rohkem NBA väljakul ei näe

29-aastane Sabonis on põlvevigastusega kimpus olnud juba pikemat aega ja mängis seniajani valuga võideldes. Kuna Kings on hetkel 12 võidu ja 44 kaotusega liiga kõige kehvem meeskond ja play-off'i pääsemine on ebatõenäoline, otsustas Sabonis lõpuks operatsioonile minna.

Kings ei täpsustanud, kui kaua leedulane vigastust ravib, öeldes vaid, et enne treeninglaagri algust hinnatakse tema seisundit uuesti. Kolmel korral NBA tähtede mängul osalenud Sabonis viskas käimasoleval hooajal mängus keskmiselt 15,8 punkti ja hankis 11,4 lauapalli.

Lisaks lõppes hooaeg varakult ka Sabonise tiimikaaslase Zach LaVine'i jaoks, kellele valmistab muret sõrmevigastus. 30-aastane tagamängija viskas sel hooajal keskmiselt 19,2 punkti.