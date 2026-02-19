Jalgpalli Balti turniir toimub taas nelja meeskonna osalusel

Balti turniiri avamängud toimuvad 6. juunil, kui Eesti võõrustab Fääri saari ning teises matšis võtavad mõõtu Läti ning Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 9. juunil.

Kui Eesti läheb teises kohtumises vastamisi Leeduga, siis mängitakse Tallinnas, aga kui teise matši vastaseks tuleb Läti, siis sõidetakse külla lõunanaabritele.

Piletiinfot ja täpsemat ajakava jagab jalgpalliliit lähiajal.

Eesti läheb Balti turniirile vastu tiitlikaitsjana, sest 2024. aastal võideti kõigepealt kodus Fääri saari 4:1 ning finaalis saadi penaltiseeria toel jagu Leedust. Kokku on Eestil õnnestunud Balti turniiri karikas võita viiel korral.