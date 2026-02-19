X!

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb olümpial kolmandat korda jääle

Täna kell 17.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kiiruisutamise meeste 1500 meetri võistlusest. Kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus.

Võistlustules on 30 sportlast, kes võistlevad paarides. Marten Liiv tuleb jääle teises paaris koos šveitslase Livio Wengeriga.

29-aastase Liivi jaoks on tegu kolmanda stardiga Milano Cortina mängudel. 1000 meetri distantsil tuli ta 14. ja 500 meetris 18. kohale.

1500 meetris tuleb taas suurima favoriidina starti ameeriklane Jordan Stolz, kes on võitnud Milano Cortina mängudel kullad juba 500 ja 1000 meetris. Stolzi paariliseks on Pekingi mängude võistkondlik olümpiavõitja norralane Peder Kongshaug.

