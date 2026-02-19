VAATA OTSE | Kas Ilves ja Teder mahuvad esikümnesse?

Täna kell 14.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia kahevõistluse meeskondliku sprindivõistluse suusasõidust. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporter on Johannes Vedru.

Hommikuses hüppevoorus lendas pigem tugevas lumesajus eestlastest esimesena mäest alla Ruubert Teder, kes tegi võrreldes individuaalvõistlustega tagasihoidliku õhulennu, saades kirja 100 meetrit ja 65 punkti.

Kristjan Ilves oli taas suurepärases vormis. Ta sooritas teises voorus võistluse kõige parema hüppe, kui lendas 127 meetrit ja teenis 126,2 punkti.

Eesti paar teenis kokkuvõttes 191,2 punkti ja sai 14 võistkonna konkurentsist 10. koha. Ilvese ja Tederi seljataha jäid Itaalia, Hiina, Poola ja Ukraina paarid.

Esikohale tulid sakslased Johannez Rydzek ja Vinzenz Geiger. Eestlased alustavad pärastlõunast suusasõitu minut ja 14 sekundit pärast liidreid. Teiselt kohalt stardib Norra (+0.13), kolmandalt Jaapan (+0.21), neljandalt Soome (+0.27) ja viiendalt kohalt Austria (+0.29).

"Kahju, et kaks konkurenti [Tšehhi ja Sloveenia] on meist kümme sekundit ees. See on natukene kehv, aga eks vaatab. Praegust ilma hinnates võib siin suuskadega nii õnnestuda kui ka täielikult kukkuda. Peab tugevalt sõitma," ütles Ilves hüppevõistluse järel.

"Ruubertist on natukene kahju. Nägin, et tal oli tahet natukene liiga palju, aga ta on tubli poiss. Ei ole lihtne, kui olümpial on tiimivõistlus ja närv tuleb sisse," lisas Ilves.

"Tingimused olid rasked. Neid muuta ei saa, aga minu enda sooritus jäi ka tegemata. See on minu jaoks olümpial kõige olulisem võistlus, et mitte Kristjanit alt vedada ja teha ise hea sooritus," rääkis Teder.

Suusarajal läbitakse vaheldumisi 1,5 km pikkuseid ringe ning kokku sõidetakse 15 kilomeetrit.

Vaata Ilvese ja Tederi intervjuusid täispikkuses:

Enne hüppevõistlust:

Alates Nagano mängudest 1998. aastal kuni Pekingi mängudeni 2022. aastal võisteldi meeskonnavõistluses neljakesi, ent Milano Cortina mängudel pääseb võistlustulle vaid kaks meest.

Eestit esindavad individuaalselt normaalmäe võistlusel kuuenda ja suure mäe võistlusel seitsmenda koha saavutanud Kristjan Ilves ning 16-aastane olümpiadebütant Ruubert Teder, kes sai normaalmäel 34. koha. Suurel mäel piirdus ta hüppevooruga.

Stardinimekirjas on kokku 14 paari. Milano Cortinas juba kaks kuldmedalit võitnud norralane Jens Luraas Oftebro võistleb koos Andreas Skoglundiga. Austria eest on väljas Stefan Rettenegger ja Johannes Lamparter, Saksamaad esindavad Johannez Rydzek ja Vinzenz Geiger ning Soome paneb välja Eero Hirvoneni ja Ilkka Herola.