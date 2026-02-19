VAATA OTSE | Ilves ja Teder alustavad võistkonnavõistlust hüppemäel

Täna kell 10.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia kahevõistluse meeskondliku sprindivõistluse hüppevoorust. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporter on Johannes Vedru.

Alates Nagano mängudest 1998. aastal kuni Pekingi mängudeni 2022. aastal võisteldi meeskonnavõistluses neljakesi, ent Milano Cortina mängudel pääseb võistlustulle vaid kaks meest.

Eestit esindavad individuaalselt normaalmäe võistlusel kuuenda ja suure mäe võistlusel seitsmenda koha saavutanud Kristjan Ilves ning 16-aastane olümpiadebütant Ruubert Teder, kes sai normaalmäel 34. koha. Suurel mäel piirdus ta hüppevooruga.

Stardinimekirjas on kokku 14 paari. Milano Cortinas juba kaks kuldmedalit võitnud norralane Jens Luraas Oftebro võistleb koos Andreas Skoglundiga. Austria eest on väljas Stefan Rettenegger ja Johannes Lamparter, Saksamaad esindavad Johannez Rydzek ja Vinzenz Geiger ning Soome paneb välja Eero Hirvoneni ja Ilkka Herola.

Otseülekanne murdmaasõidust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.