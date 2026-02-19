Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

Newcastle asus kohtumist juba kolmandal minutil Gordoni väravast juhtima. Viis minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks keskkaitsja Malick Thiaw tabamus.

Gordon jõudis uuesti sihile 32. minuti, mil realiseeris edukalt penalti. Vaid minut hiljem vormistas ta Karabahhi kaitsja eksimuse järel kübaratriki ja realiseeris avapoolaja esimesel üleminutil veel ühe penalti.

Karabahh lõi oma auvärava teise poolaja alguses. Lõppseisu vormistas 72. minutil vahetusest sekkunud Jacob Murphy.

24-aastane Gordon sai kolmapäevase mänguga enda nimele mitu rekordit. Nimelt sai temast Newcastle'i läbi aegade edukaim väravakütt Meistrite liigas (10), seni jagas ta esikohta legendaarse väravamasina Alan Sheareriga. Ühtlasi on Gordon esimene inglane, kes on Meistrite liiga play-off mängus löönud vähemalt kolm väravat.

Norra klubi Bodö/Glimt teenis koduväljakul vägeva võidu, kui alistas mulluse finalisti Milano Interi 3:1. Sondre Fet viis võõrustaja 20. minutil juhtima ning pärast täistundi said paariminutilise vahega värava kirja ka Jens Hauge ja Kasper Hogh.

Leverkuseni Bayer oli võõrsil Patrik Schicki kahe värava toel 2:0 parem Olympiakosest. Madridi Atletico tegi võõral murul 3:3 viigi Club Bruggega.

Play-off'i avaringi kordusmängud toimuvad 24. ja 25. veebruaril. Kaheksandikfinaalidega alustatakse 10. märtsil.