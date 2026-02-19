X!

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

Jalgpall
Anthony Gordon.
Anthony Gordon. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas sai Newcastle United poolkaitsja Anthony Gordoni nelja värava toel 6:1 jagu Aserbaidžaani meisterklubist Karabahhist.

Newcastle asus kohtumist juba kolmandal minutil Gordoni väravast juhtima. Viis minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks keskkaitsja Malick Thiaw tabamus.

Gordon jõudis uuesti sihile 32. minuti, mil realiseeris edukalt penalti. Vaid minut hiljem vormistas ta Karabahhi kaitsja eksimuse järel kübaratriki ja realiseeris avapoolaja esimesel üleminutil veel ühe penalti.

Karabahh lõi oma auvärava teise poolaja alguses. Lõppseisu vormistas 72. minutil vahetusest sekkunud Jacob Murphy.

24-aastane Gordon sai kolmapäevase mänguga enda nimele mitu rekordit. Nimelt sai temast Newcastle'i läbi aegade edukaim väravakütt Meistrite liigas (10), seni jagas ta esikohta legendaarse väravamasina Alan Sheareriga. Ühtlasi on Gordon esimene inglane, kes on Meistrite liiga play-off mängus löönud vähemalt kolm väravat.

Norra klubi Bodö/Glimt teenis koduväljakul vägeva võidu, kui alistas mulluse finalisti Milano Interi 3:1. Sondre Fet viis võõrustaja 20. minutil juhtima ning pärast täistundi said paariminutilise vahega värava kirja ka Jens Hauge ja Kasper Hogh.

Leverkuseni Bayer oli võõrsil Patrik Schicki kahe värava toel 2:0 parem Olympiakosest. Madridi Atletico tegi võõral murul 3:3 viigi Club Bruggega.

Play-off'i avaringi kordusmängud toimuvad 24. ja 25. veebruaril. Kaheksandikfinaalidega alustatakse 10. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:44

Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

08:32

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

18.02

Realile piisas võiduks ühest väravast, PSG vajas kolme

17.02

Juventus lagunes Meistrite liiga play-off'is teisel poolajal täielikult

17.02

Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

17.02

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

16.02

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

16.02

Mitmed Inglismaa suurklubid said edasi, Aston Villa kaotas

15.02

Võidulainele naasnud Paskotši ja Gent kerkisid neljandaks

14.02

Saaliliigas on põhiturniiri viimase vooru eel lahtised viis kohta

sport.err.ee uudised

11:12

Spordimuuseumi kogud. Eesti ainsa taliparalümpia medalivõitja võistlusnumber

10:45

VAATA OTSE | Ilves ja Teder alustavad võistkonnavõistlust hüppemäel Uuendatud

10:44

Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

10:10

Fontanast sai läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud itaallane

09:55

Meeste rennisõidu kvalifikatsioon lükati reedele

08:32

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

08:05

Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

00:10

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

00:02

VIDEO | Suusatajate kõrval ületas olümpial finišijoone ka huntkoer

18.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

18.02

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud Uuendatud

18.02

Margus Ader: kõik käib ikkagi läbi investeeringute taristusse

18.02

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

18.02

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18.02

VIDEO | Vaata Soome tagasituleku väravaid

18.02

Margus Hernits: olümpial ongi kõik lihtsalt rohkem närvis

18.02

ETV spordisaade, 18. veebruar

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

18.02

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

18.02

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

18.02

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

18.02

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

18.02

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18.02

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit Uuendatud

18.02

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18.02

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo