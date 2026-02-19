Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali

Bigbank sai kolmapäeval võõral väljakul 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:21) jagu Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikoolist. Seeria esimese mängu oli Tartu meeskond võitnud 3:0 ja pääses seega 2:0 paremusega edasi. Mängu statistika ei ole saadaval, sest Läti klubi on avaldanud vaid ühe geimi statistika, vahendab Volley.ee.

Neljapäeval kell 19.00 kohtuvad veerandfinaalis teistkordselt Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech. Mäng on otsepildis nähtav ka Delfi vahendusel. Kahe võiduni peetava veerandfinaalseeria avamängus teenis Võru meeskond 3:1 võidu ja võib seega neljapäeval kindlustada poolfinaali koha.

Neljapäeval kell 19.00 lähevad teist korda vastamisi ka Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ning Robežsardze/RSU, selle paari avamängu võitis 3:1 Robežsardze.

Pärnu Võrkpalliklubi tagas põhiturniiri võiduga koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Pärnu kohtub poolfinaalis madalaima asetusega meeskonnaga.