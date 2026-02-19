Tiitlikaitsja Tartu Bigbank pääses Balti liigas poolfinaali
Kolmapäeval selgus teine Elme Messer võrkpalli meeste Balti liiga poolfinalist, kui koha nelja parema seas kindlustas eelmise hooaja võitja Tartu Bigbank.
Bigbank sai kolmapäeval võõral väljakul 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:21) jagu Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikoolist. Seeria esimese mängu oli Tartu meeskond võitnud 3:0 ja pääses seega 2:0 paremusega edasi. Mängu statistika ei ole saadaval, sest Läti klubi on avaldanud vaid ühe geimi statistika, vahendab Volley.ee.
Neljapäeval kell 19.00 kohtuvad veerandfinaalis teistkordselt Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech. Mäng on otsepildis nähtav ka Delfi vahendusel. Kahe võiduni peetava veerandfinaalseeria avamängus teenis Võru meeskond 3:1 võidu ja võib seega neljapäeval kindlustada poolfinaali koha.
Neljapäeval kell 19.00 lähevad teist korda vastamisi ka Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ning Robežsardze/RSU, selle paari avamängu võitis 3:1 Robežsardze.
Pärnu Võrkpalliklubi tagas põhiturniiri võiduga koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Pärnu kohtub poolfinaalis madalaima asetusega meeskonnaga.
Toimetaja: Henrik Laever