Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

Mõlemas setis sai otsustavaks üks murre. Esimeses setis murdis Bonzi eestlase pallingu üheksandas geimis ja sai sellega teist korda hakkama teise seti seitsmendas geimis.

Eelmisel nädalal samas paigas teise ringi jõudnud Glinka kaotas seekord põhitabeli esimeses ringis kaheksandana asetatud prantslasele Benjamin Bonzile (ATP 112.) tund ja 15 minutit kestnud mängu järel 4:6, 4:6.

