VAATA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi

Täna kell 22.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniirilt, kus on viimases veerandfinaalis vastamisi USA ja Rootsi. Kommenteerivad Indrek Petersoo ja Silver Kerna.

USA oli Kanada kõrval ainus meeskond, kes suutis alagrupiturniiri läbida kolme normaalaja võiduga. C-alagrupi avamängus alistati Läti 5:1, seejärel oldi üle Taanist 6:3 ja viimases voorus saadi 5:1 jagu Saksamaast.

20 aasta eest Itaalia pinnal olümpiavõitjaks kroonitud Rootsi võitis B-alagrupis Itaaliat (5:2) ja Slovakkiat (3:5), kuid kaotas Soomele (1:4). Kuna alagrupis lõpetati kolmandal kohal, siis mindi teisipäeval play-off'i avaringis kokku Lätiga, kes lülitati konkurentsist välja 5:1 võiduga.