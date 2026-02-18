VAATA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga

X!

Täna kell 19.05 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniirilt, kus kohtuvad veerandfinaalis Soome ja Šveits. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Nelja aasta eest esmakordselt olümpiavõitjaks kroonitud Soome alustas tänavust olümpiaturniiri 1:4 kaotusega Slovakkiale, kuid sai seejärel B-alagrupis jagu nii Rootsist (4:1) kui ka Itaaliast (11:0).

Soome lõpetas küll alagrupis Slovakkia järel teisena, aga pääses ikkagi otse veerandfinaali, sest oli parim teise koha meeskond kõigi kolme alagrupi peale.

Šveits alistas A-alagrupis normaalajal Prantsusmaa (4:0) ja lisaajal Tšehhi (4:3) ning kaotas Kanadale 1:5. Teisipäeval madistas Šveits play-off'i avaringis Itaaliaga, kellest oli parem 3:0.

