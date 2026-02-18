X!

Spordimuuseumi kogud. Eesti sportlased läksid taliolümpiale Jaaksoni passidega

OM2026
Foto: Jüri Jõepera/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
OM2026

Milano ja Cortina d' Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogust leiab ühe väga põneva dokumendi, mis seotud taasiseseisvumise ja Albertville'i talimängudega.

Eestlased unistasid sellest, et 1992. aasta taliolümpiamängudel iseseisvalt osaleda. 1991. aasta sügisel saadi taas olümpiapere liikmeks ning tuli ka kutse Albertville'is osalemiseks. See pani spordiringkonna väga kiiresti tegutsema. Võistkonna komplekteerimine, majutuse ja transpordiga seotud mured ning kõik muu tuli kiiresti ära lahendada.

Olukorra uudsust ja erakordsust iseloomustab spordimuuseumis hoiul olev Jaanus Teppani pass, millega sarnased olid ka teistel delegatsiooniliikmetel. Sportlased ei tahtnud ja ei saanud minna olümpiale vanade vene passidega, aga Eestis veel ei olnud kasutusel uusi välisreisimiseks mõeldud passe. Olümpiakomitee eestvedamisel saadi asjad lõpuks nii kaugele, et New Yorgi Eesti konsulaat saatis delegatsioonile nn Jaaksoni passid, neist saidki
delegatsiooni välispassid.

Jaaksoni passe kasutasid üldjuhul Eesti poliitikud ja ameti-isikud reisimisel 1991. ja 1992. aastal. Uus Eesti pass ilmus alles 1992. aasta suvel. Võib öelda, et olümpiadelegatsioon oli üldse üks suuremaid gruppe, mis niisuguse vaba Eesti dokumendiga kuhugi ametlikult reisis.

Jaanus Teppani välispass 1992. aastast. Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum.

Toimetaja: ERR Sport

