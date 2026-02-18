VAATA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu?
Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniirilt, kus lähevad teises veerandfinaalis vastamisi Kanada ja Tšehhi. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Ragnar Russ.
Kanada läbis A-alagrupi täiseduga ja lõpetas väravate vahega +17. Avamängus alistati tänane vastane Tšehhi veenvalt 5:0 ning seejärel saadi Šveitsist jagu 5:1 ja Prantsusmaast koguni 10:2.
Tšehhi oli Kanadalt saadud suure kaotuse järel 6:3 parem Prantsusmaast, kuid kaotas viimases voorus lisaajal Šveitsile 3:4. Teisipäeval lülitas Tšehhi play-off'i esimeses ringis 3:2 võiduga konkurentsist välja Taani.
Toimetaja: ERR Sport