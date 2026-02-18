VAATA OTSE | Slovakkia ja Saksamaa selgitavad OM-il esimese poolfinalisti

Täna kell 13.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniirilt, kus esimeses veerandfinaalis lähevad vastamisi Slovakkia ja Saksamaa. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Ragnar Russ.

Nelja aasta tagune pronksmedalist Slovakkia võitis B-alagrupi ja tagas sellega otsepääsu veerandfinaali. Alagrupis alistati Soome 4:1 ja Itaalia 3:2, kuid kaotati Rootsile 3:5.

Slovakkia vastaseks on C-alagrupis teise koha teeninud Saksamaa, kes oli alagrupis parem Taanist 3:1, ent kaotas Lätile 3:4 ja USA-le 1:5. Teisipäeval said sakslased play-off mängude avaringis 5:1 jagu Prantsusmaast.