AÜE velotuuri temposõiduetapi võitis Evenepoel, Mätik avas hooaja Hispaanias

Evenepoeli võiduajaks mõõdeti 13 minutit ja kolm sekundit, mis tegi keskmiseks kiiruseks veidi üle 56 km/h. Paremuselt teise tulemuse sõitis välja inglane Joshua Tarling (INEOS Grenadiers; +0.05) ja kolmanda prantslane Remi Cavagna (Groupama – FDJ United; +0.11). Madis Mihkels (EF Education – EasyPost; +1.27) sai 107. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab eestlane 103. positsioonil. Liidriks kerkis Evenepoel, kellele järgnevad Tarling ja Cavagna. Kolmapäeval on kavas 183 kilomeetrit. Etapp lõpeb Jebel Mobrahi tõusu otsas.

Hispaanias 39. korda peetud Almeria ühepäevasõidul (UCI 1.Pro) tegi hooaja avastardi 19-aastane Oliver Mätik, finišeerides 74. kohal (+1.03).

Eestlase sõnul jäi ta enda sõiduga rahule. "See oli minu esimene võistlus Pro kategoorias," lisas Mätik. "Kahjuks meie sprinter suruti lõpus ära ja tiimina head tulemust ei saanud, kuid nägime, et töötasime koos hästi."

Võistluse võitis Eritrea sprinter Biniam Girmay (NSN Cycling Team; 4:10.36), edestades belglast Milan Fretini (Cofidis) ja itallaast Matteo Moschettit (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Tudor Pro Cycling Teamist sai parimana 27. koha itaallane Luca Mozzato.