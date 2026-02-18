X!

TÄNA OTSE | Shiffrin võtab teise laskumisse kaasa suure edumaa

Täna kell 14.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia mäesuusatamise naiste slaalomist. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Hommikuse avalaskumise järel hoiab liidrikohta slaalomikuninganna Mikaela Shiffrin, kes läbis raja ajaga 47,13 sekundit ning edestas teise koha saavutanud sakslannad Lena Dürri 0,82 sekundiga.

Kuue parema seas on veel rootslanna Cornelia Öhlund (+1,00), šveitslanna Camille Rast (+1,05), rootslanna Anna Swenn Larsson (+1,16) ja šveitslanna Wendy Holdener (+1,16). Valitsev olümpiavõitja Petra Vlhova on 29. positsioonil (+2,86).

Enne esimest laskumist:

Naiste slaalomi esimeses laskumises stardib 95 sportlast. Suurimaks kullasoosikuks on ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes on oma karjääri 108 MK-etapivõidust 71 teeninud slaalomis ning kindlustas enne taliolümpiat slaalomi arvestuses oma üheksanda kristallgloobuse.

Shiffrin tuli slaalomis olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, kuid jäi neli aastat hiljem PyeongChangis esimesena medalita ning eelmisel olümpial Pekingis ei saanud tulemust kirja.

Pekingi mängudel krooniti olümpiavõitjaks slovakitar Petra Vlhova, kelle järel teenisid kahvatumad medalid austerlanna Katharina Liensberger ja šveitslanna Wendy Holdener.

