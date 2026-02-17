X!

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

Tennis
Tallinna WTA turniir: Elena Malõgina - Belinda Bencic
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti naiste esireket Elena Malõgina kaotas Altenkircheni W75 turniiri avaringis kaks tundi ja kümme minutit kestnud mängus Alina Granwehrile 4:6, 6:2, 3:6.

Malõgina praegune edetabelikoht (348.) on pisut parem kui šveitslannal (382.), ent Eesti esireket kaotas mullu septembris Granwehrile kolmes setis, kirjutab Tennisnet.ee.

Teisipäeval sai esimese seti kaalukeeleks üheksas geim, kus Malõgina pääses vastase servil 40:0 ette, aga ei suutnud ühtki murdepalli realiseerida. Sealjuures lõpetas Granwehr geimi kolme ässaga järjest, mis naiste mängus on üsna haruldane. Seejärel võitis šveitslanna ka oma servi.

Malõgina ei lasknud aga dramaatilisest setikaotusest end häirida ja asus teises setis 4:0 juhtima. Oma servi ta hoidis ja sellega oli setivõit tagatud. Paraku otsustavas setis Malõgina oma servigeimi ei võitnudki. Seisuni 3:3 tehti ainult murdeid, aga seejärel Granwehr hoidis servi, Malõgina endiselt mitte.

Eestlannadest mängis sel nädalal ka Elizabeth Jürna, kes sai aga Manacori W15 turniiri kvalifikatsiooni avaringis kaotuse.

Toimetaja: Anders Nõmm

