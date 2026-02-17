Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

Üheaastase lepingu sõlminud Sibul omandas jalgpallihariduse Tallinna Levadia, kus tal kogunes duubelmeeskonda esindades 55 kohtumist esiliigas, vahendab Soccernet.ee. Sel aastal Kalevit tüüriva Ivan Stojkovici jaoks on Sibul tuttav mängija, kui serblane puutus temaga kokku 2022. aastal Levadias.

"Artur on mängija, keda tunnen väga hästi, kuna töötasime koos Levadia U21 meeskonnas. Ta on arenenud füüsiliselt väga domineerivaks mängijaks. See koos tema tehniliste omadustega teeb temast väga huvitava prospekti Eesti jalgpallis.

"Arvestades, et ta on tipp-professionaal, olen kindel, et tõime meeskonda mängija, kes aitab meil hooaja eesmärke saavutada," lausus Stojkovic.