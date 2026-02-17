Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

Austraalia lahtiste poolfinaalis Novak Djokovicilt valusa kaotuse saanud itaallanna võitis Machaci vastu esimesed kolm geimi, lubas siis tšehhile ühe ja jätkas veel kolme järjestikuse võiduga. Teine sett kujunes tasavägisemaks, aga Sinner murdis 2:2 viigiseisul ja enam vastasel viigistada ei lubanud, realiseerides veidi enam kui tunniga 6:1, 6:4 võidu.

24-aastane Sinner lõi kuus ässa ja ühtki topeltviga ei teinud, Machac sai hakkama ühe ässaga, aga patustas nelja topeltveaga. Murdevõimalusi oli SInneril 11, ta realiseeris neist kolm ja vastasele ühtegi võimalust ei lubanud.

Avaringis teenis esmaspäeval võidu veel Daniil Medvedev (ATP 11.), kes alistas noore hiinlase Juncheng Shangi (ATP 261.) 6:4, 6:2. Doha ATP 500 kategooria turniiril on võistlustules ka maailma esireket Carlos Alcaraz, kes alustab teisipäeva õhtul prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 30.) vastu.

Doha turniiri finaal toimub 21. veebruaril.