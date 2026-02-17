X!

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Meeste tennise maailma teine reket käis esmaspäeval esimest korda pärast Austraalia lahtisi platsil ning alistas tšehhi Tomaš Machaci (ATP 31.) kahes setis.

Austraalia lahtiste poolfinaalis Novak Djokovicilt valusa kaotuse saanud itaallanna võitis Machaci vastu esimesed kolm geimi, lubas siis tšehhile ühe ja jätkas veel kolme järjestikuse võiduga. Teine sett kujunes tasavägisemaks, aga Sinner murdis 2:2 viigiseisul ja enam vastasel viigistada ei lubanud, realiseerides veidi enam kui tunniga 6:1, 6:4 võidu.

24-aastane Sinner lõi kuus ässa ja ühtki topeltviga ei teinud, Machac sai hakkama ühe ässaga, aga patustas nelja topeltveaga. Murdevõimalusi oli SInneril 11, ta realiseeris neist kolm ja vastasele ühtegi võimalust ei lubanud.

Avaringis teenis esmaspäeval võidu veel Daniil Medvedev (ATP 11.), kes alistas noore hiinlase Juncheng Shangi (ATP 261.) 6:4, 6:2. Doha ATP 500 kategooria turniiril on võistlustules ka maailma esireket Carlos Alcaraz, kes alustab teisipäeva õhtul prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 30.) vastu.

Doha turniiri finaal toimub 21. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

13.02

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

11.02

Lajali ja Glinka lahing jäi Lajali tervisemure tõttu pooleli

08.02

Lajal ja Glinka mängivad Prantsusmaal esmakordselt üksteise vastu

08.02

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

07.02

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad

06.02

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

05.02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

02.02

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

01.02

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

31.01

Anikina pääses mainekal noorteturniiril finaali

31.01

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

15:25

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes? Uuendatud

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

13:49

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

13:16

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:37

FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus? Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

09:54

Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

09:29

Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

16.02

ETV spordisaade, 16. veebruar

loetumad

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

15:25

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes? Uuendatud

16.02

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

16.02

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo