Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

Kanadalannad läksid teist poolfinaali juhtima teise kolmandiku teisel minutil, kui Marie-Philip Poulin tabamuseni jõudis. Seitse minutit hiljem tegi Montreal Victoire'is mängiv Poulin teist korda skoori ja kuigi šveitslannad jõudsid otsustava kolmandiku alguses taas ühe värava kaugusele, hoidis Kanada edust kinni ja teenis 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) võiduga koha finaalis.

34-aastasest Poulinist sai sellega ühtlasi olümpiamängude ajaloo resultatiivseim naismängija, tegemist oli tema karjääri 19. ja 20. tabamusega. Varasemalt kuulus rekord kaasmaalasele Hayley Wickenheiserile.

Naiste jäähoki on olnud olümpiaprogrammis alates 1998. aastast ning seitsmel toimunud turniiril on viis korda tulnud võitjaks just Kanada, kahel korral on võidutsenud USA. Need kaks koondist on olümpiafinaalis läinud vastamisi kuus korda, 2006. aastal selgitasid olümpiavõitja Kanada ja Rootsi.

USA ja Kanada naiskond kohtuvad seega olümpiamängude finaalis seitsmendat korda, sest ameeriklannad alistasid esimeses poolfinaalis Rootsi 5:0.

Naiste kohamängud peetakse neljapäeval, 19. veebruaril.