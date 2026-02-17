X!

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

OM2026
Foto: Viktor Salmre/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
OM2026

Milano ja Cortina d' Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

Mitte kõik spordialad ei ole taliolümpiamängude kavva kuulunud algusest peale, vaid neid on sinna lisatud järk-järgult. Samas leidub ka alasid, mida on olümpial nähtud, kuid mis programmi jäänud ei ole.

Albertville'i 1992. aasta taliolümpial oli näidisalana kavas ülivõimsaid kiirusi tähendanud sööstlaskumine. Kiirused läksid ka Prantsusmaal tõesti suureks: nii meeste kui naiste klassis püstitati maailmarekordid, meeste seas sõideti tipphetkel kiirusega üle 229 kilomeetri tunnis.

Vaatamata vägevatele kiirustele spordiala olümpiakavas ei kinnistunud ja Albertville jäigi sööstlaskumise ainsaks etteasteks suurel laval.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogus meenutab Albertville'i sööstlaskumist kollane kombinesoon. See kuulus maarjamaalasele Aare Tammele, kes 1992. aastal olümpial osales. Ka tema püstitas rekordi, Eesti rekordi, kiiruseks üle 201 kilomeetri tunnis.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

15:25

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes? Uuendatud

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus? Uuendatud

