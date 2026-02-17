FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni
Eesti freestyle-suusatajad Henry Sildaru, Kelly Sildaru ja Grete-Mia Meentalo said esmaspäeva õhtul lumises Livignos olümpiarenni katsetada.
Henry Sildaru tegi oma olümpiadebüüdi Milano Cortina pargisõidu kvalifikatsioonis, aga pidi paraku kahe ebaõnnestunud läbimise järel leppima 21. kohaga. 19-aastane suusatäht jätkas Big Airi kvalifikatsioonis, aga esimesed kaks hüpet ebaõnnestusid. Kolmas hüpe tuli siiski välja ja ta saavutas kokkuvõttes 22. koha.
Temast saab esimene meessoost freestyle-suusataja, kes olümpiamängudel kõigil kolmel alal osaleb - neljapäeval võtab ta osa ka rennisõidu kvalifikatsioonis.
Samal päeval alustavad oma olümpiat eestlannad Kelly Sildaru ja Grete-Mia Meentalo, kes lähevad renni õhtul. Neli aastat tagasi teenis Sildaru Pekingi olümpial pargisõidus pronksi ja rennisõidus neljanda koha, 17-aastane Meentalo teeb oma olümpiadebüüdi.
Toimetaja: ERR Sport