FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

Henry Sildaru tegi oma olümpiadebüüdi Milano Cortina pargisõidu kvalifikatsioonis, aga pidi paraku kahe ebaõnnestunud läbimise järel leppima 21. kohaga. 19-aastane suusatäht jätkas Big Airi kvalifikatsioonis, aga esimesed kaks hüpet ebaõnnestusid. Kolmas hüpe tuli siiski välja ja ta saavutas kokkuvõttes 22. koha.

Temast saab esimene meessoost freestyle-suusataja, kes olümpiamängudel kõigil kolmel alal osaleb - neljapäeval võtab ta osa ka rennisõidu kvalifikatsioonis.

Samal päeval alustavad oma olümpiat eestlannad Kelly Sildaru ja Grete-Mia Meentalo, kes lähevad renni õhtul. Neli aastat tagasi teenis Sildaru Pekingi olümpial pargisõidus pronksi ja rennisõidus neljanda koha, 17-aastane Meentalo teeb oma olümpiadebüüdi.