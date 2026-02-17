X!

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

OM2026
OM2026

Teisipäeval peetakse Milano Cortina taliolümpial freestyle-suusatamises meeste Big Airi lõppvõistlus. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas.

Big Airi kvalifikatsioonis tegi parima esituse ameeriklane Mac Forehand, kes tegi esimesel hüppel selg ees vasakule kolmekordse cork'i 1980-kraadise pöördega ja sai 93,25 punkti. Teisel hüppel lisas ta 89,75 silma ning kindlustas kahe hüppega 183,00 punkti, millega sai esimesena lõppvõistlusele.

Teisena pääses finaali 182,25 punkti (92,25 + 90,00) kogunud austerlane Matej Švancer, kolmandana norralane Birk Ruud, kes sai kahe hüppega 181,00 punkti (90,75 + 90,25) kätte ja otsustas kolmanda hüppe vahele jätta.

"Esiteks on mul lihtsalt hea meel, et mul õnnestus oma kaks hüpet maanduda," ütles neli aastat tagasi Pekingis Big Airis olümpiavõidu ja nüüd Milano Cortina mängudel pargisõidu kulla teeninud Birk Ruud ERR-ile. "Üritasin keskenduda oma suusatamisele ja otsustasin viimast hüpet mitte teha, sest olin juba heas seisus. Kui oma trikid suudad maanduda, on see väga hea tunne. Kindlasti pisut enesekindlust, naudin homset vaba päeva ja valmistun siis finaaliks."

Finaali pääsesid veel norralane Tormod Frostad (180,25 p), uusmeremaalane Luca Harrington (179,75 p), prantslased Matias Roche (178,50 p) ja Timothe Savignon (178,00 p), norralane Ulrik Samnöy (176,00 p), kanadalane Dylan Deschamps (175,50 p), ameeriklane Troy Podmilsak (174,00 p), rootslane Martin Nordqvist (173,50 p) ning ameeriklane Konnor Ralph (171,75 p).

Henry Sildaru esimesed kaks hüpet ebaõnnestusid, aga kolmanda läbimisega teenis ta täpselt 80 punkti ja sai koondtulemusega 122,00 29 mehe konkurentsis 22. koha.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:52

TÄNA OTSE | Soliidse hüppe teinud Ilves läheb suusarajale kuuendana Uuendatud

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

10:30

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

09:29

Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

08:58

TÄNA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes?

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:52

TÄNA OTSE | Soliidse hüppe teinud Ilves läheb suusarajale kuuendana Uuendatud

11:37

FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

10:30

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

09:54

Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

09:29

Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

08:58

TÄNA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes?

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

16.02

ETV spordisaade, 16. veebruar

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

16.02

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo