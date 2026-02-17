TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

Big Airi kvalifikatsioonis tegi parima esituse ameeriklane Mac Forehand, kes tegi esimesel hüppel selg ees vasakule kolmekordse cork'i 1980-kraadise pöördega ja sai 93,25 punkti. Teisel hüppel lisas ta 89,75 silma ning kindlustas kahe hüppega 183,00 punkti, millega sai esimesena lõppvõistlusele.

Teisena pääses finaali 182,25 punkti (92,25 + 90,00) kogunud austerlane Matej Švancer, kolmandana norralane Birk Ruud, kes sai kahe hüppega 181,00 punkti (90,75 + 90,25) kätte ja otsustas kolmanda hüppe vahele jätta.

"Esiteks on mul lihtsalt hea meel, et mul õnnestus oma kaks hüpet maanduda," ütles neli aastat tagasi Pekingis Big Airis olümpiavõidu ja nüüd Milano Cortina mängudel pargisõidu kulla teeninud Birk Ruud ERR-ile. "Üritasin keskenduda oma suusatamisele ja otsustasin viimast hüpet mitte teha, sest olin juba heas seisus. Kui oma trikid suudad maanduda, on see väga hea tunne. Kindlasti pisut enesekindlust, naudin homset vaba päeva ja valmistun siis finaaliks."

Finaali pääsesid veel norralane Tormod Frostad (180,25 p), uusmeremaalane Luca Harrington (179,75 p), prantslased Matias Roche (178,50 p) ja Timothe Savignon (178,00 p), norralane Ulrik Samnöy (176,00 p), kanadalane Dylan Deschamps (175,50 p), ameeriklane Troy Podmilsak (174,00 p), rootslane Martin Nordqvist (173,50 p) ning ameeriklane Konnor Ralph (171,75 p).

Henry Sildaru esimesed kaks hüpet ebaõnnestusid, aga kolmanda läbimisega teenis ta täpselt 80 punkti ja sai koondtulemusega 122,00 29 mehe konkurentsis 22. koha.