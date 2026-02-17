X!

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda

OM2026
{{1771317000000 | amCalendar}}
OM2026

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina teeb teisipäeva õhtul oma olümpiadebüüdi, kui esitab Milano Cortina taliolümpial lühikava. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne võistlusest algab kell 19.45, Petrõkina kava algab kell 23. Kommenteerivad Anu Säärits, Liina-Grete Lilender ja Eva-Lotta Kiibus, reporter on Maarja Värv.

Eelmise aasta alguses Tallinna kodupubliku ees Euroopa meistritiitli võitnud Petrõkina ülejäänud aasta möödus üsna keeruliselt ning Eesti iluuisutäht heitis oktoobris operatsioonilauale, et teha korda pikalt valu teinud kannakõõlus. Kolm kuud hiljem kaitses ta Sheffieldis oma Euroopa meistritiitlit ja läheb nüüd karjääri esimesele olümpial jääle eelviimases stardigrupis. Ajakava järgi esitab ta oma lühikava kell 23.

"Ma ei tunne pinget ja ma ei taha seda tunda, sest pinge tavaliselt väga ei aita. Ma lihtsalt tahan nautida seda hetke," ütles Petrõkina laupäeval ERR-ile.

Treener Svetlana Varnavskaja ütles, et eesmärk on teha ilus sõit ja esimest olümpiat ka nautida. "Iga järgmine võistlus on nagu uus, uued eesmärgid. Kõik on uuesti, me unustame ära, kes me oleme. Tulime siia näitama, mida me oskame siin võistlustel ja mitte seda, mis oli," ütles juhendaja ERR-ile.

Niinimetatud kuumas grupis on stardijärjekord Alysa Liu, Isabeau Levito, Anastassia Gubanova, Kaori Sakamoto, Amber Glenn ja Mone Chiba. VIimane naine läheb jääle kell 23.52.

Naisüksiksõitjad esitavad vabakava neljapäeva õhtul, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

20:27

VAATA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid? Uuendatud

19:35

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda Uuendatud

18:59

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17:30

Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

16:57

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

sport.err.ee värsked uudised

20:27

VAATA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid? Uuendatud

20:15

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

19:35

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda Uuendatud

18:59

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

18:28

Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

17:41

Keila Coolbet üllatas veerandfinaalis Pärnut, Kalev/Cramole kindel võit

17:30

Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

16:57

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

13:49

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

13:16

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo