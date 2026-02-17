X!

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes?

OM2026
{{1771311480000 | amCalendar}}
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängude laskesuusatamise programm jätkub teisipäeval meeste 4x7,5 km teatesõiduga, milles Eesti mehed jahivad kohta esikümnes. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.25, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, reporteriks on Ivar Lepik.

Eesti laskesuusamehed on sel hooajal maailma karika sarjas teatesõitudes kolm korda esikümnes lõpetanud ja 15. jaanuaril saavutati ületati finišijoon viienda nelikuna. Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin ütlesid enne olümpiat, et koht esikümnes oleks paras saavutus.

"Tundsime hooaja alguses, et esikümne saavutamine nõuab väga suurt õnnestumist, aga viimased kolm teadet on läinud nii, et tase võimaldab natuke rohkem mõelda õnnestumisele. Pigem ei rõhu, mõnus ärevus on sees, et see on päris tehtav," ütles Zahkna.

Individuaalselt pole Eesti meeste olnud parim olümpia, aga koht maailma parimate meeskondade seas annaks mängudele meeldivama maigu.

Tänavu on MK-sarjas peetud neli teatesõitu ja Norra mehed on võitnud neist kolm, viimases olümpiaeelses sõidus pääsesid prantslased aga neist mööda. Rootsi on olnud kolm korda pjedestaali madalaimal astmel, enne olümpiat astus sinna ka Saksamaa.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

15:25

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes? Uuendatud

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus? Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

15:38

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

15:25

VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes? Uuendatud

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

13:49

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

13:16

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

12:42

Spordimuuseumi kogud. Aare Tamme sööst Albertville'i olümpial

11:59

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

11:37

FOTOD | Eesti freestyle-suusatajad tegid Livigno rennis trenni

11:07

TÄNA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid?

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus? Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Niina Petrõkina esitab olümpiamängudel oma lühikava

09:54

Lovkovi kübaratrikk tõi HC Panterile Balti liigas võidulisa

09:29

Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo