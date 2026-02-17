VAATA OTSE | Kas Eesti meeste teatenelik teenib koha esikümnes?

Milano Cortina taliolümpiamängude laskesuusatamise programm jätkub teisipäeval meeste 4x7,5 km teatesõiduga, milles Eesti mehed jahivad kohta esikümnes. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.25, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, reporteriks on Ivar Lepik.

Eesti laskesuusamehed on sel hooajal maailma karika sarjas teatesõitudes kolm korda esikümnes lõpetanud ja 15. jaanuaril saavutati ületati finišijoon viienda nelikuna. Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin ütlesid enne olümpiat, et koht esikümnes oleks paras saavutus.

"Tundsime hooaja alguses, et esikümne saavutamine nõuab väga suurt õnnestumist, aga viimased kolm teadet on läinud nii, et tase võimaldab natuke rohkem mõelda õnnestumisele. Pigem ei rõhu, mõnus ärevus on sees, et see on päris tehtav," ütles Zahkna.

Individuaalselt pole Eesti meeste olnud parim olümpia, aga koht maailma parimate meeskondade seas annaks mängudele meeldivama maigu.

Tänavu on MK-sarjas peetud neli teatesõitu ja Norra mehed on võitnud neist kolm, viimases olümpiaeelses sõidus pääsesid prantslased aga neist mööda. Rootsi on olnud kolm korda pjedestaali madalaimal astmel, enne olümpiat astus sinna ka Saksamaa.