KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus?

Vähem kui nädal enne olümpiamängude lõppu on Eesti koondisel olnud selgelt rohkem ebaõnnestumisi kui õnnestumisi. Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets kohtusid "Võimlas", et arutada, mis siis ikkagi valesti läinud on. Oma panuse andsid ka olümpiareporterid Johannes Vedru ja Ivar Lepik.