KUULA | "Võimla" küsis: mis on olnud siiani taliolümpia suurim elamus?

Foto: Triinu Räim
Vähem kui nädal enne olümpiamängude lõppu on Eesti koondisel olnud selgelt rohkem ebaõnnestumisi kui õnnestumisi. Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets kohtusid "Võimlas", et arutada, mis siis ikkagi valesti läinud on. Oma panuse andsid ka olümpiareporterid Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

Kiiruisutaja Marten Liiv esikümnesse ei pääsenud, laskesuusatajate keskmine tase on pettumust valmistav ja esikümnekohti on koondislased saanud väga vähe. Kas Kristjan Ilvese kõrvale kerkib veel keegi, kes suudab koondise au päästa?

Kuulajatelt küsiti, mis on olnud Milano Cortina taliolümpia suurim elamus.

Toimetaja: ERR Sport

