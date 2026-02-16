Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

Avaetapi finiš oli 1,5 kilomeetrit ülesmäkke. Del Toro järel sprintis end teiseks hollandlane Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) ja kolmandaks itaallane Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

15. kohal finišeerinud Mihkelsi sõnul oleks tulemuse tegemiseks pidanud viimasele ringteele peale saama esikümne positsioonil.

"Panime sellega puusse," ütles eestlane. "Olime peale ringi tiimikaaslasega kahekesi umbes 40. koha peal. Sealt oli lihtsalt sujuv maksimaalne pingutus lõpuni, kuigi oli juba selge, et head tulemust seekord ei tule," lisas Mihkels.

Teisipäeval on velotuuril kavas 12,2-kilomeetrine temposõit.