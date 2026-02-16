X!

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

Kaheksandat korda alanud Araabia Ühendemiraatide velotuuri (UCI 2.UWT) avaetapi (118 km) võitis mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG; 2:30.56). Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) sai 15. koha.

Avaetapi finiš oli 1,5 kilomeetrit ülesmäkke. Del Toro järel sprintis end teiseks hollandlane Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) ja kolmandaks itaallane Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

15. kohal finišeerinud Mihkelsi sõnul oleks tulemuse tegemiseks pidanud viimasele ringteele peale saama esikümne positsioonil.

"Panime sellega puusse," ütles eestlane. "Olime peale ringi tiimikaaslasega kahekesi umbes 40. koha peal. Sealt oli lihtsalt sujuv maksimaalne pingutus lõpuni, kuigi oli juba selge, et head tulemust seekord ei tule," lisas Mihkels.

Teisipäeval on velotuuril kavas 12,2-kilomeetrine temposõit.

Toimetaja: Henrik Laever

