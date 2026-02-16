X!

Täht pääses finaali, blokis säranud Saaremaa pidas põnevusmängu Viiberiga

Mitmed võõrsil mängivad Eesti võrkpallurid peavad oma koduklubide eest juba olulisi play-off kohtumisi.

Robert Täht aitas Al Jazira meeskonna Araabia Ühendemiraatide meistrivõistlustel finaali. Poolfinaali teises mängus saadi Baniyase üle 3:0 (25:21, 25:23, 34:32) võit, eestlasest nurgaründaja panustas 14 punkti (+2). Seeria otsustav kolmas kohtumine suudeti võita 3:2 (18:25, 28:26, 25:19, 24:26, 15:13) ja nii jõuti seeria 2:1 võiduga finaali. Täht tõi otsustavas mängus 24 punkti (+9), vahendab Volley.ee.

Šveitsis tehti algust veerandfinaalidega ja Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois sai kolme võiduni peetava seeria avamängus TSV Jona vastu kirja 3:1 (27:25, 28:26, 16:25, 25:23) võidu. Statistika pole saadaval. Kreeka meistriliigas jäi Kadi Kullerkannu tööandja Milon 2:3 (25/22 25/14 14/25 20/25 12/15) alla A.S. Arisele. Kullerkann ei mänginud. Tabelis ollakse 20 punktiga üheksandal positsioonil.

Rumeenias pidid mõlemad eestlaste tööandjad vastu võtma kaotused. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau pidi tunnistama Brasovi Corona 3:1 (24:26, 25:22, 25:20, 25:22) paremust, Hurt tõi 15 punkti (+6), Teppanilt oma meeskonna parimana 24 punkti (+13). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks oleval Galati Arcadal tuli tunnistada Bukaresti Steaua 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:17) üleolekut, Lõhmuselt osalise mänguajaga kaks punkti (+0), Vanker sai kirja täismängu. Tabelis on Galati 36 silmaga teine ja Zalau 32 punktiga neljas.

Bielsko-Biala Bostik ja Kertu Laak said Poola meistriliigas 0:3 (19:25, 21:25, 20:25) kaotuse UNI Opolelt. Laak tõi kaheksa punkti (+7). Tabelis on eestlanna tööandja 31 punktiga neljas.

Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask aitasid Uniza Žilina naiskonna Slovakkia meistrivõistlustel 3:0 (25:20, 25:14, 25:19) võiduni ŠVK Pezinoki üle. Cicettilt seitse (+0) ja Kaselt neli (+2) punkti. Põhiturniir lõpetati 44 punktiga kolmandal kohal. Play-off'is mängivad esmalt 1.-5. koha saanud naiskonnad omavahel läbi.

Prantsusmaa meistriliigas suutsid Robert Viiber ja Narbonne 0:2 kaotusseisust teenida 3:2 (24:26,20:25, 30:28, 25:21, 15:12) võidu Alex Saaremaa tööandja Chaumont' üle. Viiber sai kirja täismängu ning tõi lisaks oma meeskonna rünnakute juhtimisele ka kolm punkti (-3), kuus blokki pannud Saaremaa tõi 13 punkti (+8). Tabelis on Narbonne 24 punktiga 10. ning Chaumont 20 punktiga 12. kohal. Esiliigas alistasid Ardo Kreek ja Saint-Quentin 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) Frejusi, Kreegilt 10 punkti (+9). Tabelis ollakse 34 silmaga neljandal kohal.

Jan-Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen sai Austrias 3:2 (27:25, 20:25, 25:22, 20:25, 17:15) jagu TSV Raiffeisen Hartbergist. Üpruse arvele jäi 10 punkti (+7). Liigatabelis lõpetati põhiturniir 39 punktiga kolmandana.

Karli Alliku tööandja Abba Pineto sai Itaalia esiliigas 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) jagu Aversast. Allik panustas kuus punkti (-2). Liigas ollakse 41 punktiga teisel kohal. Itaalia tugevuselt kolmandas liigas sai Kevin Saare tööandja Napoli 1:3 (20:25, 21:25, 25:22, 19:25) kaotuse Calabrialt, Saarelt 17 punkti (+8). Tabelis on Napoli seitsme punktiga viimasel real.

Jaapanis sai Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas lõppenud nädalal ühe võidu ja ühe kaotuse. Esmalt jäädi Sakai Blazersile alla 1:3 (27:25, 19:25, 22:25, 23:25), Tammearult 15 ja Tammemaalt 16 punkti. Seejärel saadi samast vastasest jagu 3:1 (25:22, 16:25, 25:18, 25:23), Tammearu tõi 22 punkti, Tammemaa lisas kaheksa punkti. Tabelis on Hokkaido seitsme võidu ja 19 kaotusega üheksandal positsioonil.

Kuveidis mängiv Oliver Venno ja Kuwait SC said Lääne-Aasia karikavõistlustel pronksi, alistades 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) Bahreini klubi Al Ahli. Veerandfinaalis alistati 3:1 (25:22, 26:24, 23:25, 25:19)  Omaani klubi Al Seed, poolfinaalis tuli tunnistada hilisema võitja Al Rayyani (Katar) 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:20) paremust. Mängude statistika pole saadaval.

Toimetaja: Henrik Laever

