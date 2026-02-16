Galerii | Rakveres jagas näpunäiteid hokikoondise peatreener

Hokitreening toimus Rakveres hokientusiastide loodud klubi Viru Vägi eesvedamisel. Klubi juhi Artur Ševtšuki sõnul näitas küll kraadiklaas miinuskraade, kuid jääl valitses soe ja meeleolukas atmosfäär. "Kohalikud harrastajad said kordumatu võimaluse jagada jääd tõeliste legendidega. Külalised viskasid treeningul ka sõbralikult nalja – mehed said noomida, et ei kuulanud harjutuste sisu piisavalt tähelepanelikult, olles justkui koolis "tagumise pingi poisid". Peamine eesmärk oli aga lõbutseda ja talvesporti nautida," ütles Artur Ševtšuk.

Ševtšuki sõnul arutati ka võimalust Rakveresse spordihalli ja jalgpallihalli kõrvale jäähalli rajada. "Saime sõnumi, et see saab sündida vaid erasektori, kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös," ütles Ševtsuk, kelle sõnul on lahtine uisuareen näidanud, et uisutamise vastu huvi on, sest päevas külastab väliareeni üle paarisaja huvilist.

Pärast hokitreeninguid toimus Rakveres hokiväljakul uisudisko, kus astusid üles Kohtla-Järve iluuisutajad.