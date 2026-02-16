Mitmed Inglismaa suurklubid said edasi, Aston Villa kaotas

Londoni klubi oli pühapäeval kodus parem hetkel tugevuselt kolmandasse liigasse kuuluvast Wigan Athleticust 4:0 (11. Noni Madueke, 18. Gabriel Martinelli, 23. ov Jack Hunt, 27. Gabriel Jesus).

Sama skooriga võitis oma vastast ka teine Londoni klubi Chelsea, kes oli laupäeval võõrsil üle esiliiga meeskonnast Hull Cityst. Manchester City alistas aga kodus tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva Salford City 2:0.

Liverpool sai kodus jagu teisest kõrgliigaklubist Brighton & Hove Albionist 3:0, kuid samuti liiga liidrite hulka kuuluv Aston Villa jäi alla külla sõitnud Newcastle Unitedile 1:3.

Inglismaa karikavõistlustel võitis Crystal Palace mulluses finaalis Manchester Cityt, kuid tänavu jäädi juba kolmandas ringis üllatuslikult alla alles tugevuselt kuuendale liigatasemele kuuluvale Macclesfieldile.