Hokiliigas olid võidukad Kohtla-Järve meeskonnad

Jäähoki
Tartu Välk 494 - Kohtla-Järve SK Viru Sputnik, 14.02.2026.
Jäähoki

Eesti jäähokimeistrivõistlustel nädalavahetusel peetud mängudes olid võidukad Kohtla-Järve klubid, kes ei lubanud vastastel endale väravat lüüa, kirjutab eestihoki.ee.

Kohtla-Järve jäähallis ei jätnud kodumeeskond HC Everest vastastele sõnaõigust, alistades Tallinna HC Vipersi 9:0 (3:0, 4:0, 2:0). Võitjate poolel tegi suurepärase esituse Arkhyp Hollin, kes viskas neli väravat. Kolm tabamust lisas Andrei Filonik ning kaks väravat kanti Maksim Tsaltsevi nimele.

Tartus Astri Arenal peetud kohtumises tuli kodumeeskonnal Välk 494 vastu võtta 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) kaotus Kohtla-Järve SK Viru Sputnikult. Mängu resultatiivseim oli Maksim Turovski, kes oli täpne kahel korral.

Hokiliiga põhihooaja lõpuni on jäänud veel kolm kohtumist, mis peetakse juba eeloleval nädalavahetusel. Narva PSK kohtub kodus laupäeval HC Everesti ja pühapäeval SK Viru Sputnikuga, Välk 494 võõrustab laupäeval HC Vipersit.

Turniiritabelis on lahtine veel see, kes saab esimese, kes teise koha. Narva PSK on kogunud 26 ja SK Viru Sputnik 25 punkti. Kolmandana lõpetab põhiturniiri Välk 494, kel on kirjas 16 punkti, ja viimasena saab poolfinaali HC Everest, kel tabelis 11 punkti. HC Vipers pole punktiarvet avanud.

